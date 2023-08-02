特價機票｜HK Express熊本機票快閃優惠　紅葉季來回連稅$1260起

特價機票又來！HK Express（香港快運航空）突發推出日本機票優惠，香港至熊本單程$288起，來回連稅最平$1,260起，包寄艙行李約$2,000！預訂日子由即日起至8月3日，有興趣的朋友記得留意。如果會買熊本機票，可以順便看看熊本酒店9大介紹，有免費溫泉之餘，人均才$161起，小童更可以免費住！

HK Express日本熊本機票單程$288起

HK Express（香港快運航空）再次推出機票優惠，今次機票優惠目的地為熊本，快閃優惠期間單程一律$288起，來回連稅低至$1,260起。以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

（圖片來自官方）

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根據記者今日（2日）在官網機票搜尋器查詢，仍然有大量熊本平機票發售，大部分日子都是$288機票，大都集中在11月至12月初、下年1月至2月，當中還包括了11月紅葉季，二千蚊鬆啲就買到熊本機票賞楓浸溫泉，超抵！

與熊本熊去阿蘇山！（圖片來源：Facebook@kumamoto.twhk）

香港來回熊本機票資料，11月底紅葉季都有大量$288機票！ ▼▼11月26日 ⇄12月1日

（截圖自HK Express官網）

（截圖自HK Express官網）

今次福岡機票快閃優惠，預訂日子在8月3日結束，平機票出發日期則為11月1日至2024年3月31日。今次福岡機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。