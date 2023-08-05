Samsoniter｜多款避震/減噪音/防刮花行李箱　期間限定店駐尖沙咀

適逢暑期，不少人都準備去旅行，同陽光玩遊戲。正準備執拾行李的朋友，買行李箱時有多一個選擇。行李箱品牌——Samsonite近日於尖沙咀開設期間限定店，店舖具有時尚裝潢，大家可以即場選購適合自己的行李箱。部份行李箱更具有避震、減噪音設計，適合出遠門的朋友。



Samsoniter期間限定店進駐尖沙咀！

Samsoniter的期間限定店——「#BeSamsoniter」日前已經進駐尖沙咀海港城。新店設計相當時尚，以饒具現代感的行李箱作為設計靈感，融合科技與時尚風格。

大家可以在場內選購Samsonite各種的旅遊產品。除此之外，店內特別設置了—條以機艙為造型的時空隧道，提早帶大家感受旅行的感覺。在隧道裡，大家可以「偽出行」打卡之餘，還可以看到Samsonite產品的演化。

在店舖裡，大家可以選購不同功能、設計的行李箱，包括配置雙拉捍雙輪，輕盈強韌的「C-LITE皇牌行李箱」；具備超寬敞內部構造，同時擁有避震、減少噪音設計的「STEM嶄新TRUNK 型行李箱」以及經過飾面處理，可減低刮痕明顯度的「Unimax系列行李箱」等。不同的款式皆適合追求時尚感同時兼顧功能性的朋友。

#BeSamsoniter（海港城期間限定店）

日期：2023年7月27日至8月20日

時間：11:00 - 21:00

地點：九龍海港城海港城港威商場大堂II

