【尖沙咀美食】美食雲集的尖沙咀又有新餐廳登場！一間意式餐廳近日進駐區內一座摩天大廈，讓食客居高臨下品嘗意大利菜，邊吃邊欣賞維港的壯麗景色。餐廳在大廈30樓的天台附設酒吧，讓大家一邊聽著DJ打碟，一邊與知己狂歡熱舞，玩盡Happy Hour。即睇餐廳佈局及地址。

尖沙咀美食｜尖沙咀人氣意式餐廳Sky吧 維港景/DJ打碟/歎靚牛排

意大利餐廳Vista近日於尖沙咀北京道一號的頂層揭幕，位於大樓29樓，讓大家一邊品嘗手撕豬肉意大利包、意式炸小牛排、意大利香腸配水牛芝士紅洋蔥辣椒薄餅等多款意大利美食之餘，一邊360度欣賞維港及九龍半島的壯麗景色。

入夜後，大家可以欣賞到由維港多幢摩天大廈參演的燈光音樂匯演——「幻彩詠香江」，更可以步上30樓，到訪餐廳附設的摩天酒吧「Vista Bar」。

Vista Bar（圖片來源：Aqua Restaurant Group）

「Vista Bar」以大膽鮮明的紅色為主調，有DJ親臨現場打碟，將酒吧的氣氛提到極致，在強勁節拍帶動下，儘管與知己朋友耍樂同歡。酒吧的牆上會投射出意大利經典電影，增添絲絲意式風情，如身處意大利。酒吧提供各種酒類飲料，有濃厚意大利風情的雞尾酒是該店主打。

另外，酒吧亦有多種特色飲品，當中包括豔紅色、襯托餐廳佈局的「Eight Shades of Red」雞尾酒、混合鴨脂和龍舌蘭酒組成的「Peking (One) Duck」以及加入覆盆子、紅菜頭和白朱古力調製而成的「Beet Me Softly」。此外，酒吧的「Hasta la Vista」賦有香港特色，酒杯會伴隨放大鏡配件與刻上港島北岸天際綫的木板奉上，玩味十足適合打卡。

氮氣Negroni雪糕（圖片來源：Aqua Restaurant Group）

除了飲品，酒吧亦提供富特色的甜品，例如「氮氣Negroni雪糕」，除了加入金巴利酒、血橙、乳酪、氈酒漿，更添加了混入苦艾酒及魚子醬。鹹、甜食材混為一體，相信會刺激到大家的味蕾。

Vista 及 Vista Bar

地址：九龍尖沙咀北京道1號29樓（Vista）及30樓（Vista Bar）

營業時間：每日18:00 - 00:00（Vista）；星期日至四17:00-00:00、星期五至六的17:00-01:00（Vista Bar）

