【尖沙咀美食】美食雲集的尖沙咀又有新餐廳登場!一間意式餐廳近日進駐區內一座摩天大廈,讓食客居高臨下品嘗意大利菜,邊吃邊欣賞維港的壯麗景色。餐廳在大廈30樓的天台附設酒吧,讓大家一邊聽著DJ打碟,一邊與知己狂歡熱舞,玩盡Happy Hour。即睇餐廳佈局及地址。

尖沙咀美食|尖沙咀人氣意式餐廳Sky吧 維港景/DJ打碟/歎靚牛排

意大利餐廳Vista近日於尖沙咀北京道一號的頂層揭幕,位於大樓29樓,讓大家一邊品嘗手撕豬肉意大利包、意式炸小牛排、意大利香腸配水牛芝士紅洋蔥辣椒薄餅等多款意大利美食之餘,一邊360度欣賞維港及九龍半島的壯麗景色。

入夜後,大家可以欣賞到由維港多幢摩天大廈參演的燈光音樂匯演——「幻彩詠香江」,更可以步上30樓,到訪餐廳附設的摩天酒吧「Vista Bar」。

Vista Bar(圖片來源:Aqua Restaurant Group)

「Vista Bar」以大膽鮮明的紅色為主調,有DJ親臨現場打碟,將酒吧的氣氛提到極致,在強勁節拍帶動下,儘管與知己朋友耍樂同歡。酒吧的牆上會投射出意大利經典電影,增添絲絲意式風情,如身處意大利。酒吧提供各種酒類飲料,有濃厚意大利風情的雞尾酒是該店主打。

另外,酒吧亦有多種特色飲品,當中包括豔紅色、襯托餐廳佈局的「Eight Shades of Red」雞尾酒、混合鴨脂和龍舌蘭酒組成的「Peking (One) Duck」以及加入覆盆子、紅菜頭和白朱古力調製而成的「Beet Me Softly」。此外,酒吧的「Hasta la Vista」賦有香港特色,酒杯會伴隨放大鏡配件與刻上港島北岸天際綫的木板奉上,玩味十足適合打卡。

氮氣Negroni雪糕(圖片來源:Aqua Restaurant Group)

除了飲品,酒吧亦提供富特色的甜品,例如「氮氣Negroni雪糕」,除了加入金巴利酒、血橙、乳酪、氈酒漿,更添加了混入苦艾酒及魚子醬。鹹、甜食材混為一體,相信會刺激到大家的味蕾。

Vista 及 Vista Bar

地址:九龍尖沙咀北京道1號29樓(Vista)及30樓(Vista Bar)

營業時間:每日18:00 - 00:00(Vista);星期日至四17:00-00:00、星期五至六的17:00-01:00(Vista Bar)