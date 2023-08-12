TWIST優惠丨尖沙咀店超級名牌袋減價低至1折　割價第一回$339起！

TWIST 8月夏季瘋狂大減價！割價第一回的名牌袋包包，件件都好靚！全部都是時裝大牌，包括LOEWE、BURBERRY、BALENCIAGA、FENDI、SALVATORE FERRAGAMO、MARC JACOBS，全部都是時裝大牌！小編今晚一見到減價消息，實在要立即分享給大家知！



TWIST第一回的夏季瘋狂大減價，1至5折精選減價貨品，將會在8月12日(星期六）在尖沙咀iSQUARE店發售。HK$339起就能入手各款名牌包包！看看其中幾款名牌袋，一見到造型，即知道是哪一個品牌，絕對是該品牌的signature手袋！

(圖片來源：小紅書@TWISTHK時尚服飾）

如果大家都喜歡買手袋、睇手袋、收藏手袋……以下可能會令你心情非常雀躍，如果全部都擁有就好了😆

MARC JACOBS

原價： HK$3,390

1折： HK$339

SALVATORE FERRAGAMO

原價：HK$21,900

1折：HK$2,190

BURBERRY

原價：HK$9,950

5折：HK$4,975

FENDI

原價：HK$25,800

3折： HK$7,740

BALENCIAGA

原價：HKD$22,300

4折：HK$8,920

LOEWE

原價：HK$21,100

5折：HK$10,550

按圖睇更多款式👇🏻👇🏻

最後，第一回數十款的精選折扣貨品，看看下圖，如果有興趣的話，千萬不要錯過優惠活動！另外，TWIST有消費券獎勵計劃，滿HK$2,000即減$100。

TWIST (資料圖片）

TWIST減價第一回 詳情

日期：8月12日（星期六)

時間：中年12時

地點：尖沙咀iSQUARE店

