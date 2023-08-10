銅鑼灣Bazaar開倉｜名牌袋服飾鞋1折起割價　附開倉日期時間地址

銅鑼灣開倉！銅鑼灣開倉優惠1折起，包括Marc Jacobs、Coach、Versace、MM6、Kenzo、Karl Lagerfeld等，袋款$999起，短Tee$99件，買4件送1件。此外，同場還有大量日牌服飾、女裝鞋、波鞋、背囊及護膚品等，想掃平貨不妨去銅鑼灣名牌倉睇睇。



銅鑼灣時代廣場舉行流行便服特賣開倉優惠，多個流行便服品牌開倉優惠特價發售，其中包括Marc Jacobs、Coach、Versace、MM6、Kenzo、Karl Lagerfeld、Y-3等品牌，袋款一律$999起！

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另外，潮人象徵Kenzo短袖衫、Moschino限量絲絨油畫熊Tee一律$599起！多個優雅清新的日系女裝品牌同場勁減，如受OL歡迎的 SNIDEL、 Lily Brown、Gelato Pique、 FRAY I.D、Mila Owen、Merry Jenny、F.i.n.t及Ungrid等牌子，款式由衫、連身裙、褸款、褲款及配飾小物都有！

男士們都不用失望，同場有不少休閒服飾似Champion、LEE同Reebok，還有流行背包 Doughnut，Arena同Speedo泳裝， 亦有Emporio Armani男士內褲及孖煙通。

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鞋款方面，女裝鞋款超抵買！分別有$200/對、$300/2對、$400/3對！同場還有波鞋及運動服飾品牌，包括Fila、New Balance、Vans、Columbia、Converse、Teva、Keen等，大家千萬不要錯過。

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銅鑼灣開倉優惠將於即日起至至8月14日期間，早上11時至下午9時止，有興趣要留意地址時間，趁平入貨喇！

銅鑼灣Bazaar開倉 流行便服特賣

日期：即日起至8月14日

時間：11:00am - 9:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 (16/F, Tower One, Times Square, Causeway Bay)

