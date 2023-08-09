尖沙咀開倉｜運動名牌開倉大特價 逾50品牌低至2折 附日期地址

尖沙咀開倉優惠低至2折！尖沙咀最新又有開倉優惠，逾50個名牌服飾波鞋品牌舉行限時開倉減價，當中波鞋品牌包括adidas、Nike、Reebok、New Balance、Vans、Puma等人氣商品，另外還有speedo女裝泳衣、Cath Kidston銀包、便服及運動衫都以2折起發售，最平$80可以入手，即看尖沙咀開倉優惠時間及地點詳情！



尖沙咀運動名牌開倉低至2折

尖沙咀海港城舉行開倉優惠，由即日起至8月14日，限時超過50款精選男女裝、泳衣、銀包、便服及運動衫，最平$80就可以入手，當中波鞋及運動服飾品牌，包括adidas、Nike、New Balance、Puma、Vans、Columbia、Converse、Teva、Keen等，低至2折起發售，大家千萬不要錯過！

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逾50款男女裝服飾低至$80

多款名牌服飾包括大量名牌運動服飾、童裝、配件、泳衣及便服等，精選貨品買2件額外85折， 買3件額外75折！當中包括知名泳衣品牌Arena及Speedo，還有泳鏡及其他游泳配件都有低至２折優惠！是次開倉優惠還有Cath Kidston女裝銀包、女裝涼鞋、手袋等；男裝服飾亦做減價，其中包括西裝皮鞋、褲款、背包等，例如The North Face斜揹袋、Doughnut書包及休閒斜揹袋、Geox男裝休閒鞋及皮鞋等亦減價。

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尖沙咀開倉｜馬拉松便服及運動名牌開倉 詳情

日期：即日起至8月14日

時間：11:00 - 21:00

地址 : 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

*詳情可前往官方Facebook專頁查詢。



（圖片來源：海港城展銷集 Harbour City Bazaar）