稻香優惠｜$1魚頭煲/鴨煲火鍋配料6折　鮑魚燉湯$28盅附特價時間

中菜優惠！稻香有新一波小菜優惠及特價鮑魚燉湯！首先，晚上8時30分後2選1優惠，今次有$1冬瑤薏米鴨煲或$1霸氣紅燒魚頭煲，食完可加湯變火鍋，火鍋配料6折！更多詳情即睇以下。



稻香集團經常有飲食優惠，今趟搶眼抵食之選，有2選1優惠，$1任揀「冬瑤薏米鴨煲」或「霸氣紅燒魚頭煲」（原價$168/煲）。2-4位可享一享煲、5位以上最多可用2煲。享用完畢後加湯即變火鍋，配料一律6折。

另外，滋陰汽鍋燉湯包括沙參玉竹鮑魚汽鍋湯、日月魚鮑魚汽鍋湯，優惠價$28/盅！每晚5:30-8:30供應，數量有限，售完即止。

稻香$1煲優惠 詳情

分店︰稻香、稻香茶居、稻坊、稻香超級漁港

優惠日期：即日起至另行通知

優惠時段：星期一至四20：30後$1、星期五、六及公眾假期$38

分店地址：https://bit.ly/3iSHtVy



稻香$28鮑魚汽鍋燉湯 詳情

分店︰稻香、稻香茶居、稻坊、稻香超級漁港

優惠日期：即日起至另行通知

優惠時段：每晚5:30-8:30

分店地址：https://bit.ly/3iSHtVy

