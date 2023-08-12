火鍋優惠｜銅鑼灣劉一手重慶火鍋半價　歎麻辣牛肉招牌湯底$39起

重慶著名火鍋店「劉一手重慶火鍋」上月底正式進駐銅鑼灣，為隆重其事，推出8月限定半價新張優惠，招牌重慶湯底、麻辣牛肉、手打丸、霸王郡肝、特色酥肉等一律半價放送，即睇優惠詳情！



招牌重慶湯底$39 麻辣牛肉$44

今年7月底，「劉一手重慶火鍋」開設首間港島店，並落戶銅鑼灣登龍街Midtown，方便大家隨時嘗地道的重慶火鍋！劉一手火鍋出名正宗的重慶經典麻辣湯，辣而不燥，味道讓人回味無窮。湯底又有養生滋補花膠燉雞湯、鮮番茄濃湯、酸辣金湯等多種口味可供選擇，以滿足不同食客的口味需求。另外，多款由重慶直送的地道特色火鍋食材，如招牌劉派九絕、一手朋友圈、霸王郡肝等，加上鮮切本地牛肉，定能讓火鍋老饕們大飽口福。

為迎接銅鑼灣劉一手新店開幕，現推出8月限定新店優惠，所有湯底、麻辣牛肉、手打丸、霸王郡肝、特色酥肉等，一律半價放送（不包括海鮮、刺身、牛肉拼盤、醬料及飲料）！即低至$39即可歎到劉一手重慶經典麻辣湯，激抵！

劉一手重慶火鍋 （銅鑼灣）半價詳情

日期：即日起至8月31日

地址：銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心2期Midtown 1樓

*半價優惠不包括海鮮、刺身、牛肉拼盤、醬料及飲料

