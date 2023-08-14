火鍋優惠｜旺角火鍋店90分鐘放題$88起　指定時間買3送1人均$126

旺角火鍋店有優惠！旺角潮州火鍋店即日至8月31日推出火鍋放題優惠！最平只要$88，可以享用超過50款美食。在指定時間，更有買3送1抵食優惠，人均$126起！可以品嘗紐西蘭羊肉、進口黑毛豬肉等美食。即睇優惠詳情！



潮州鹵漢火鍋店多款美食（圖片來源：潮州鹵漢火鍋店）

旺角火鍋店90分鐘放題$88起！

旺角的潮州鹵漢火鍋店，主打講究湯底調配技巧的潮州火鍋，由即日至8月31日，大家只要用$88便能於星期一至日及公眾假期的午市時間，享用「全自助不定量」火鍋放題優惠。

潮州鹵漢火鍋店多款美食（圖片來源：潮州鹵漢火鍋店）

四人同行1人免費 人均$126起

另外，餐廳推出「四人同行，1人免費」優惠， 只要在星期一至日及公眾假期的午市時間或星期一至四（公眾假期與公眾假期前夕除外）的晚市時間點選「鹵漢圍爐」（$168起）、「 海鮮初體驗」（$238起）或是「鹵漢全席」（$288起）火鍋優惠， 四人同行，也只需要繳付三人的價錢，人均$126起，適合與一大群喜歡吃火鍋的朋友一起享用。

（圖片來源：潮州鹵漢火鍋店）

各優惠不可與其他優惠同時使用，同枱客人必須點同一款火鍋套餐，餐廳會按正價收取加一服務費。

（圖片來源：潮州鹵漢火鍋店）

潮州鹵漢火鍋店

地址：九龍旺角瓊華中心8樓

營業時間：12:00 - 00:00

電話：3486 3737

