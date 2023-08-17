凍檸茶｜兒子自認忘叫走甜　港媽怒吼茶記負責！網民︰唔識教咪生

凍檸茶，茶餐廳/茶記中人氣飲品！一杯凍檸茶忘記走甜延伸家教、身教小故事。一名港媽日前與兒子到茶餐廳，叫「凍檸茶」但阿囝忘記選走甜，茶餐廳照單上，港媽一飲即鬧茶餐廳伙記「甜嘅？」阿囝立即認錯說自己忘了撳走甜，港媽依然怒火難抑，認為自己人錯，餐廳也要講唔好意思。網民見帖文，群起叫港媽「自己錯就自己認」。



港媽大鬧茶餐廳伙記，自己阿囝誠實認錯，卻叫他不用認。（Facebook@和順記-荃灣雞髀王）

荃灣和順記以雞髀聞名，近日分享台內小故事，激起幾千人有共鳴。店主在帖文中表示，早前有一位媽媽帶10多歲小朋友來幫襯，用自助下單點了凍檸茶，飲品到枱，此名媽媽一飲發沒有走甜，向店員大興問罪︰「吓？點會呀！我叫走甜喎，有甜嘅？」

茶餐廳店員覺得換另一杯給客人不困難，無故發脾氣卻有點令人錯愕。港媽堅稱自己沒有可能錯！唔好意思也不說一句……阿囝見狀，即時誠實地說其實是自己忘記撳「走甜」。港媽仍勢不饒人，並叮囑阿囝︰「就算你撳錯，你都唔使講唔好意思，因為你錯，餐廳都要講唔好意思！」

此名港媽的「特殊教育」不禁令眾網民嘖嘖稱奇，並紛紛在帖文下留言︰「其實呢啲小朋友最慘，有可能佢就真係第日變成乜都人地錯，要人道歉」、「唔識教真係唔好生」、「生仔要考牌」、「望後生仔長大後要有獨立思考，自己錯自己認」云云。

網民回應▼▼