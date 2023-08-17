美食博覽2023｜門票半價01獨家附購票連結　10檔熟食攤位必吃直擊

美食博覽（美食展）2023今日正式開鑼！由即日起至8月21日一連5日於灣仔會展舉行！香港01有獨家門票優惠低至半價入場掃貨掃美食！$1優惠、福袋多籮籮。今年美食展恢復即場試食，不用戴口罩。記者逼不及待入場大吃特吃！為大家精選10大會場熟食美食，最平花1毫子就食到！即睇有咩好食！



雲集逾1,700家商戶、來自20個國家的攤位，由香港貿易發展局主辦的美食博覽，今年規模更盛大。由即日起至8月21日一連5日於灣仔香港會議展覽中心舉行，一如以往，美食展勢成大眾在暑假時的購物消閒好去處。美食博覽設多個展館，網羅環球特色美食和餐飲，當中包括公眾館和尊貴美食區。此外，同場更設有家電．家居．博覽、美與健生活博覽。只需一張門票，便能同時參觀多個展覽。

美食博覽2023日期地點

日期：2023年8月17至21日（星期四至星期一）

地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

8月17日至8月20日：10:00-22:00

8月21日 ：10:00-18:00



獨家半價購買美食博覽門票連結｜01空間

美食博覽（圖片來源︰香港貿發局）

美食博覽開鑼直撃！10大美食推介 逾千攤位邊走邊吃最平$0.1

美食博覽必食推介【1】樂婷媽媽 $0.1雞煲

談到美食博覽，不少人想起會場歷年經典$1優惠項目，不過今年有商戶推出更划算的$0.1優惠，$1已不再是全場至抵！在博覽的首2日，「樂婷媽媽」推出$0.1雞煲優惠，每日首15份急凍雞煲只售$0.1！

作為精明消費者，記者當然立即衝去食！雖然$0.1，但份量一點也不少，仲分港味雞煲、香辣雞煲、黃酒雞煲三個口味，手快有手慢無！此外，買滿$380，仲可玩大抽獎，隨時贏走來回泰國的雙人機票。

樂婷媽媽 攤位編號：1B-A25-1B-A29



美食博覽必食推介【2】合泰海產$1 迷你佛跳牆

歎完1亳子雞煲，記者立即轉戰$1特價區，成功買到合泰海產的$1 迷你佛跳牆（每日限量10份）！雖稱「迷你」，實質好大份，一份有齊海參、花膠、鮑魚及花菇，食完都飽！好誇張！當中，我至愛花膠，又厚又爽，好有咬口！

合泰海產 攤位編號：1D-C10



美食博覽必食推介【３】鮑魚王$1精裝紅燒鮑魚

作為海味控，另一必掃美食便是鮑魚王的$1精裝紅燒鮑魚！會場限定每日30罐！鮑魚均由老雞和蠔汁文火熬煮而成，炆得夠入味，汁醬好鮮味濃郁，即開即食，口感煙煙韌韌挺不錯！

鮑魚王 攤位編號：1B-B19



買任何鮑魚王產品，以$1換購「至尊紅燒鮑魚（2隻裝）」一罐（每日限量 60罐）（圖片由鮑魚王提供）

美食博覽必食推介【4】Daymoon 日本法式千層酥、和菓子

日本大熱的法式千層酥及和菓子，今年都有得食！士多啤梨吉士忌廉日式千層酥，會場特價 $88；椰子菠蘿吉士忌廉日式千層酥，會場特價$88；另有$1迷你版士多啤梨吉士忌廉日式千層酥（原價 $28），每日限售 20 個，不定時發售！此外，必不可錯過日本水果大福套裝 $188，入面分別夾布士多啤梨、蜜柑、無花果，好吸引！

Daymoon攤位編號：3B-B09



美食博覽必食推介【5】Gooday $1法式油封鴨髀

會場另一吸引美食，當屬$1法式油封鴨髀！每日限量 10 隻，價錢真的超值！Gooday這款油封鴨髀，經過法式古法鹽漬風乾後，再浸泡在鴨油與香料內，低溫保存，表皮好薄脆，有濃郁的脂肪香，但實際脂肪不多！

Gooday Productions Ltd 攤位編號： 3C-E13



美食博覽必食推介【6】大埔振興肉丸 新派鹹蛋黃味流心魚蛋 生酮牛丸

食厭了一式一樣的肉丸，想試試新口味，必去大埔振興肉丸！這個攤位匯集了三個主打肉丸的品牌，如主打玩味新派丸物的「丸俠」，可嘗鹹蛋黃味流心魚蛋、藏有咖喱流心的魚蛋和黑色嘅大香腸等…！好多口味聽都未聽過！另外，攤位還有健康生酮系列，必食生酮牛丸及生酮牛漢堡，酮友不可錯過！

大埔振興肉丸 攤位編號：1A-B02（共6個攤位）



美食博覽必食推介【7】Shake Shake啤 《無傷乾》無酒精啤酒

邊個話飲酒一定傷肝？美食展可入手無酒精啤酒品牌「Shake Shake啤」的《無傷乾》系列！《無傷乾》以菊花釀造，加上從海外引入一種專門製作無酒精飲料的酵母「LA-01」菌種製作，不含對人體肝臟造成負荷的物質，飲得多仲強身健體𠻹！

Shake Shake啤由THEi高科院食品科學及安全（榮譽）理學士課程師生及食品創新中心人員攜手研發，不妨來買一套，支持香港製造！

Shake Shake啤 攤位編號：食品創新中心 5B-E24



美食博覽必食推介【8】珍菌天下 黑松露意式雪糕

作為甜控，必食珍菌天下的黑松露意式雪糕！產品將意大利兩大名物「黑松露」及「Gelato意式雪糕」加在一起，每一口都有濃郁的松露香，加上海鹽和意大利芝士，味道好有層次感！此外，此系列還在本地生產，百分百食到新鮮滋味！

珍菌天下 攤位編號：3B-E02



「珍菌天下」的黑松露意式雪糕（何以諾攝）

美食博覽必食推介【9】閣樓釀造 自家製作汽水

汽水被譽為肥仔水，來來去去都咁上下味，高糖兼無益！其實汽水都可健康，口感新穎！近年由三位90後的年輕人創立的「閣樓釀造」，自家推出精品汽水，以低糖配方，選用本地食材，做出充滿本土口味的有汽飲品，如無奎寧成份的草本湯力水、加入了辣椒的勁辣薑汽水及有汽香水檸檬鐵觀音等，飲落好獨特，大家一定要試試！

閣樓釀造 攤位編號：3B-F03



美食博覽必食推介【10】OMNI $1 件純素台式點心

OMNI限時優惠 $1 件純素台式點心，由即日起至售完即止，包括有三款優惠點心：田家千層烤餅 (新豬肉蘿蔔絲)、田家千層烤餅 (紅豆) 及 植物素黑胡椒蔥餡餅 $1/件（原價：$18/3件）。今次記者就試了千層烤餅，食上口真係唔似食肉，又有蘿蔔絲增添口感，相信即便是食肉獸都不會抗拒。

OMNI 攤位編號：1E-D08



美食博覽2023快閃優惠

美食博覽門票優惠2023

門票分了上午、晚間及套票，最低人均$10可以進場參觀同日的美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽。如果只購買上午及晚間門票，可到會場入口或用八達通即時付款；套票或獨立門票可到全線全線7-11/ OK便利店及八達通 App購買！票務合作夥伴01 空間提供門票優惠。

獨家半價購買門票連結｜01空間

美食博覽2023門票種類︰

1.美食博覽上午進場票 (只適用於 8 月 17, 18 及 21日期間中午 12 時前進場) / 晚間進場票 (只適用於 8 月 17 至 20日期間下午 6 時後進場) ：每位HK$10

2.美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽2023門票

每位HK$30 -半價購買門票

3.美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽 2023 套票

每位HK$36（早鳥17/8前購買）半價購買門票

4.美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽 2023 套票

每位HK$40 (17-21/8購買)半價購買門票

購票連結｜半價購買門票

*小童3歲或以下及65歲或以上人士免費入場。每日展覽會關閉前45分鐘終止參觀人士進場。

美食博覽2023時間表

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美食博覽2023

日期：2023年8月17至21日（星期四至星期一）

地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

8月17日至8月20日：10:00-22:00

8月21日 ：10:00-18:00

