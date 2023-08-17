Nike｜突發限時激減優惠低至$139　AIR JORDAN運動鞋跑步鞋3折起

Nike 9周年慶典激減優惠，8月17日晚上8點，運動鞋、跑步鞋割價低至HK$139/3折起。即睇以下Nike運動服飾激減款詳情，附訂購連結方便大家搶購成功。



Nike激減款【1】AIR JORDAN LEGACY 312 LOW

男子運動鞋 HK$299 3折優惠 （原價HK$999）訂購連結👉🏽Nike

Nike激減款【1】AIR JORDAN LEGACY 312 LOW（Nike官網）

男裝運動鞋混搭 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的經典元素。採用中足固定帶和爆裂紋等元素，似向 MJ的籃球生涯致敬；鞋面採用皮革物料，耐穿兼塑造出眾外觀。優質的皮革和Nike Air有緩震效果。

顏色︰帆白/黑/白/健身紅/隊橙/狼灰

款式:︰FJ7221-101

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Nike激減款【2】NIKE SPARK

女子運動鞋 HK$279 4折優惠 （原價HK$899）訂購連結👉🏽Nike

Nike激減款【2】NIKE SPARK（Nike官網）

柔軟舒適的運動鞋運動鞋，可提升穩定性之餘又不失時尚風格。此款有雙層泡綿中底、柔軟鞋領和鞋舌，能提供緩衝效能。此外，時尚的設計和帶紋理的拉帶，為不同造型帶來活力感覺。輕盈透氣網眼布鞋面，以耐用外接片強化結構，可透氣通風更強韌耐穿。

顏色︰幻影灰白/深煙灰色/沙堆白/白/黑

款式︰DJ6945-003

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Nike激減款【3】NIKE AIR WINFLO 9

男子跑步鞋 HK$229 4折優惠 （原價HK$749）訂購連結👉🏽Nike

Nike激減款【3】NIKE AIR WINFLO 9（Nike官網）

此款跑步鞋帶來到位的承托力，著感穩固而貼合，助持久固定足部位置。中底加入大量泡綿，令每步更有活力。鞋面則採用織布與合成物料組合設計，能助透氣添舒適。

顏色︰黑/白/深煙灰色

款式︰DD6203-001

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Nike激減款【4】NIKE SPORTSWEAR CLUB FLEECE

男子長褲 HK$139 4折優惠 （原價HK$449）訂購連結👉🏽Nike

Nike激減款【4】NIKE SPORTSWEAR CLUB FLEECE（Nike官網）

男裝長褲將經典款式與舒適柔軟的物料結合，內裡採用輕微毛絨物料，柔軟溫暖。彈性腰頭有可調整式抽繩，自訂貼合感，而彈性褲管口可全展現漂亮的運動鞋。

顏色︰黑/黑/（白）

款式︰BV2738-010