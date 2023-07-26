權發小廚｜兩餸飯名店網民熱捧　$40舊價風雨不改新店升格靚裝修

油麻地兩餸飯名店權發小廚，以平價高質兩餸飯著稱，吸引大批港人幫襯，店外長期大排長龍！權發最近宣布進軍佐敦開設第3間兩餸飯店，兩餸飯價錢將維持$40，而且店舖裝潢光猛寬敞，即看權發佐敦店開幕詳情。



權發小廚殺入佐敦開店！$40兩餸飯、堂食兩餸飯照舊

位於油麻地的權發小廚，於新冠疫情期間靠賣平價兩餸飯，成為香港當紅兩餸飯店，店外經常大排長龍，備受食客歡迎。隨著疫情減退，社會活動復常，兩餸飯熱潮似乎稍有退卻，不過權發小廚就繼續擴張，宣布於佐敦再開新分店，令大批網民大感驚喜。

權發小廚兩餸飯佐敦店（圖片來源：權發小廚）

店方於其Facebook專頁發帖指， 權發小廚佐敦店於7月25日起正式開張，選址彌敦道金漢大廈地下。從相片可見，店面一改坊間兩餸飯的「頹風」形象，食客隨時可以堂食兩餸飯。

新店裝修不講不知賣兩餸飯

新店面積寬敞，裝潢簡約，頗帶日式風格，且非常光猛，相當舒適。店內設有一間超大的透明廚房，而且從店外玻璃可以看到廚房運作，以及當日的兩餸飯菜式，絕對吸睛，難怪連店方都指「可能係全香港最靚嘅兩餸飯店」。

權發小廚兩餸飯佐敦店（圖片來源：權發小廚）

至於大部分人都關心的價錢，店方表示，新店將維持原來價格$40兩餸飯，並會繼續推出豐富的菜式選擇，吸引大批網民留言支持。有網民直言新店「好多座位，堂食非常正」、「裝修好靚」、「見嗰堂食牌頭好想去試下」，更有人趁機表示「最好新界區開多兩間」。

（圖片來源：權發小廚）

油麻地權發小廚兩餸飯自2021年10月開店，初時大賣$36兩餸飯及$45三餸飯，於西灣河亦有分店，雖然及後兩度加價，但菜品款式誠意十足。除了有招牌生炒骨、梅菜扣肉等家常便菜，更不時推出限定菜式，如炒新鮮龍躉球、生炆斑頭腩、蒸游水鮑魚仔、蒜茸開邊蒸蝦等，兩餸飯價錢可以食到酒樓級水準餸菜，難怪深得食客支持，長做長有。

權發小廚佐敦店 詳情

地址：佐敦彌敦道317-321號地下金漢大廈C、D、G 、F號鋪

營業時間：10:30 - 22:30

