自助餐優惠｜JW萬豪酒店中菜自助餐任食$288起　附自助餐供應時間

JW萬豪酒店推出中菜自助餐！今年9月至10月期間，JW萬豪酒店的自助餐廳「THE LOUNGE」將會推出「潮州及湖南風味」主題自助午餐和晚餐，讓大家品嘗到鮮蠔仔肉碎粥、酸菜魚、剁椒蒸龍躉、滷水鵝等中式佳餚。此外，同場亦有蠔汁燜鮑魚、羊架、牛扒等環球美點可供選擇。自助餐最平$288起，即睇中菜自助餐詳情！



「潮州及湖南風味」主題自助餐（圖片授權：香港JW萬豪酒店）

JW萬豪酒店的自助餐廳「THE LOUNGE」於9月至10月期間推出「潮州及湖南風味」主題自助午餐和晚餐。自助餐的菜式由行政總廚與來自湖南長沙的副行政總廚負責監製，讓大家吃到最地道的潮州及湖南味道。

香港JW萬豪酒店行政總廚黃致銓與來自湖南長沙的副行政總廚唐志強（圖片授權：香港JW萬豪酒店）

午餐方面，有多道被譽為「湘菜之首」的湖南美饌，包括國宴東安雞、剁椒蒸魚頭或龍躉、寧鄉花豬肉、湘味家常豆腐及山泉水浸青瓜等。另外，也有香煎韭菜粿、滷水鵝、香煎蠔餅、潮州蝦棗、潮州風味的酸菜魚、鮮甜的鮮蠔仔肉碎粥等潮州經典菜色。此外，大家可選取超過60款新鮮蔬菜、水果、沙律與甜品。

「潮州及湖南風味」主題自助餐（圖片授權：香港JW萬豪酒店）

晚餐方面，亦有有行氣健脾的胡椒豬肚湯、五花肉燜春菜蘿蔔、潮式長壽麵線以及辣椒炒椰菜等賦有潮州及湖南風味佳餚。享用正餐過後，大家亦可以選取爽滑香甜的湖南黑糖桂花冰粉，消消暑。

「THE LOUNGE」（圖片來源：香港JW萬豪酒店）

除了潮州和湖南佳餚，晚餐還更會提供豐富的國際美食讓大家選擇，包括凍蝦、蟹腳和青口貝等海鮮、沙律、麵食、牛肉和羊架等。此外，餐廳供應其他風味的特色菜品，如蠔汁燉鮑魚、北京烤鴨、香烤叉燒、紅燒乳鴿和海南雞飯等。亦有水果和雪糕等甜品。

JW萬豪酒店（HK01攝）

THE LOUNGE「潮州及湖南風味」主題自助午餐和晚餐

地址：香港島金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂

供應月份：2023年9至10月



自助午餐

供應時間：12:00-14:30（星期一至六）

潮州及湖南主題美食區、沙律吧、即煮湯麵檔及甜品區：$408

單選潮州及湖南主題美食區：$288

單選沙律吧或即煮湯麵檔：$278



自助晚餐

供應時間：19:00 - 22:00（星期一至六）

星期一至四成人每位$508元；小童（3-12歲）$358

星期五至六及公眾假期成人每位港幣558元；小童（3-12歲）$388

