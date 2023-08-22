自助餐優惠｜尖沙咀凱悅酒店自助餐$205起附地址　歎和牛刺身龍蝦

尖沙咀凱悅酒店自助餐優惠！大家透過01空間預訂尖沙咀凱悅酒店由即日起至今年11月30日的「澳洲和牛主題自助晚餐」或「自助午餐」，即可享有優惠。只需人均價格$205起的價錢，大家便可以享用到和牛、小龍蝦、鐵板燒等美食。而選擇於午市到訪的朋友，更可以額外得到黑松露芝士醬焗波士頓龍蝦1份，即睇優惠詳情！



以鐵板燒方式製作的和牛壽司（圖片來源：01空間）

即日起至11月30日，訂購尖沙咀凱悅酒店「Cafe, Hyatt Regency Tsim Sha Tsui」的「澳洲和牛主題自助晚餐」或「自助午餐」，便能夠以至低價$205起享用自助餐。

尖沙咀凱悅酒店自助餐優惠訂購連結｜01空間

和牛印度脆包（圖片來源：01空間）

優惠種類︰

1. 自助午餐 - 成人（每位）（星期一至五, 特別日子除外）

$410



2. 自助午餐 - 兒童（每位）（星期一至五, 特別日子除外）

$205



3. 自助午餐 - 成人 （每位）（星期六、日 及 特別日子）

$526



4. 自助午餐 - 兒童 （每位）（星期六、日 及 特別日子）

$263



5.「和牛盛宴」海鮮自助晚餐 - 成人（每位） （星期一至四，特別日子除外）

$733（原價：$798）



6.「和牛盛宴」海鮮自助晚餐 - 兒童（每位）（星期一至四，特別日子除外）

$367（原價: $399）



7.「和牛盛宴」海鮮自助晚餐 - 成人（每位）（星期五至日及特別日子）

$878



8.「和牛盛宴」海鮮自助晚餐 - 兒童（每位）（星期五至日及特別日子）

$439



尖沙咀凱悅酒店自助餐優惠訂購連結｜01空間

「自助午餐」有日式海鮮刺身及壽司，亦有越南凍蝦、小龍蝦、新西蘭青口等多款海鮮。另外，午餐有日式、西式、中式、印式美食，以及天婦羅、燒烤、鐵板燒、自家甜品等美點。而除了6歲以下小童除外，大家惠顧自助午餐的時，每人可獲得黑松露芝士醬焗波士頓龍蝦半份。

波士頓龍蝦（圖片來源：01空間）

至於，「澳洲和牛主題自助晚餐」有多種以和牛入饌的國際美食，包括和牛肉絲韓式飯卷、中式廚房黑椒炒彩椒和牛、灸燒和牛壽司、吉列和牛粒與和牛印度脆包等，格外適合愛吃牛肉的朋友。此外，晚餐也有多款冰鎮海鮮，包括越南海蝦、加拿大海螺、新西蘭青口、阿拉斯加鱈場蟹腳等。甜品方面，貓山王榴槤蛋糕卷以及千層酥同樣使人垂涎三尺。

黑松露芝士醬焗波士頓龍蝦（圖片來源：01空間）

優惠需提早用餐日前3個工作天前預訂（不包括星期六﹑日及公眾假期），入座前需向餐廳出示電子換領信。

咖啡廳 香港尖沙咀凱悅酒店餐廳（Cafe, Hyatt Regency Tsim Sha Tsui）

地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

營業時間：06:30 - 22:00

電話：3721 7700

