TWIST優惠丨尖沙咀店超級名牌袋減價低至1折 割價第三回$260起
撰文：尹嘉蔚
出版：更新：
TWIST8月夏季瘋狂大減價！割價第三回的名牌袋包包，時裝大牌包括TORY BURCH、BURBERRY、BOTTAGE VENETA、FENDI、SALVATORE FERRAGAMO、MARC JACOBS、CHLOE等全部都是時裝大牌！第三回大減價貨比之前更靚！
TWIST第三回的夏季瘋狂大減價，1至5折精選減價貨品，將會在8月26日(星期六）在尖沙咀iSQUARE店發售。HK$260起就能入手各款名牌包包！其中幾款名牌袋，市場中少見，很少機會同人撞袋！
睇睇今次減價款式😆以下貨品每人每天限購1件！數量有限，售完即止！
LOVE MOSCHINO
原價：HK$2,600
1折：HK$260
BURBERRY
原價：HK$11,500
1折：HK$1,150
VALENTINO
原價：HK$17,100
4折：HK$6,840
BURBERRY
原價：HK$15,500
5折： HK$7,750
PRADA
原價：HKD$24,600
5折：HK12,300
FENDI
原價：HK$25,800
5折：HK$12,900
按圖睇更多款式👇🏻👇🏻
最後，第一回數十款的精選折扣貨品，如果有興趣的話，千萬不要錯過優惠活動！另外，TWIST有消費券獎勵計劃，滿HK$2,000即減$100。
TWIST減價第三回 詳情
日期：8月26日（星期六)
時間：中年12時
地點：尖沙咀iSQUARE店