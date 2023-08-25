TWIST優惠丨尖沙咀店超級名牌袋減價低至1折　割價第三回$260起

TWIST8月夏季瘋狂大減價！割價第三回的名牌袋包包，時裝大牌包括TORY BURCH、BURBERRY、BOTTAGE VENETA、FENDI、SALVATORE FERRAGAMO、MARC JACOBS、CHLOE等全部都是時裝大牌！第三回大減價貨比之前更靚！



TWIST第三回的夏季瘋狂大減價，1至5折精選減價貨品，將會在8月26日(星期六）在尖沙咀iSQUARE店發售。HK$260起就能入手各款名牌包包！其中幾款名牌袋，市場中少見，很少機會同人撞袋！

（圖片來源：小紅書@TWISTHK時尚服飾）

睇睇今次減價款式😆以下貨品每人每天限購1件！數量有限，售完即止！

LOVE MOSCHINO

原價：HK$2,600

1折：HK$260

BURBERRY

原價：HK$11,500

1折：HK$1,150

VALENTINO

原價：HK$17,100

4折：HK$6,840

BURBERRY

原價：HK$15,500

5折： HK$7,750

PRADA

原價：HKD$24,600

5折：HK12,300

FENDI

原價：HK$25,800

5折：HK$12,900

按圖睇更多款式👇🏻👇🏻

最後，第一回數十款的精選折扣貨品，如果有興趣的話，千萬不要錯過優惠活動！另外，TWIST有消費券獎勵計劃，滿HK$2,000即減$100。

TWIST (資料圖片）

TWIST減價第三回 詳情

日期：8月26日（星期六)

時間：中年12時

地點：尖沙咀iSQUARE店

