1蚊優惠｜富臨酒樓中菜晚市$1脆皮燒乳豬/金陵片皮鴨　附分店地址

$1優惠！富臨酒樓的脆皮燒乳豬及金陵片皮鴨是店內的招牌菜之一，出名肉質鮮嫩多汁，色澤金黃誘人，香氣四溢，每日即燒即製，新鮮熱辣！現富臨酒樓推出$1脆皮燒乳豬及金陵片皮鴨優惠，超抵食！即睇下文了解優惠詳情及分店地址！



富臨集團推出$1乳豬優惠及$1金陵片皮鴨！由即日起至9月13日，晚市惠顧指定富臨分店，即可以$1優惠價歎到即燒脆皮乳豬（2至3位例牌、4至7位半隻、8位或以上1隻）及金陵片皮鴨（2至4位半隻、5位或以上1隻），超抵食！分店地址包括以下︰

【$1即燒脆皮乳豬】適用分店：

屯門中央廣場店：屯門海榮路 22號屯門中央廣場商場地下（部份）及1樓

屯門建榮店：屯門建榮街24-30號建榮商業大廈地下

西環店：香港西環皇后大道西409號怡景花園地下

天水圍天盛店：天水圍天盛苑天盛商場1樓L116號舖

沙田娛樂城店：沙田瀝源街7號沙田娛樂城4樓

柴灣店：柴灣康民街118號康翠台商業中心6樓

九龍灣店：九龍灣常悅道9號企業廣場1期1樓

土瓜灣欣榮店：土瓜灣馬頭角道33號欣榮花園1樓

葵涌和宜店：葵涌和宜合道26-30號地下A號舖



【$1金陵片皮鴨】適用分店：

美孚店：美孚新邨百老匯街 85號C 地下

紅磡店：紅磡明安街 2-20號地下

黃大仙店：黃大仙龍翔道 120號新光中心 3樓

鯉魚門店：油塘祟信街8號鯉灣天下地下5-6號舖及1樓8號舖

長沙灣貿易廣場店：長沙灣道 681號貿易廣場地下及1樓2號舖



$1優惠適用於晚市堂食，此外，還設有阿拉斯加蟹每斤$288（原價：每斤$498）優惠，兩個優惠不可同時使用，包括報紙優惠券及晚飯優惠，更多詳情請向餐廳查詢。