美心MX優惠｜西九龍中心店長者7折日期　燒味飯豬扒包紅豆冰$18起

美心MX優惠！深水埗西九龍中心美心MX新開，一系列優惠益街坊！當中包括豬扒包+紅豆冰只需$18、指定單拼燒味飯$28、指定鐵板餐7折、晚市消費78折、長者晚市7折優惠（8月31日、9月7日，9月14日）、手機落單外賣自取全日85折等優惠，即睇平靚正美食推介！



美心MX西九龍中心店新張，帶來一系列激抵優惠！（圖片來源：美心MX官方Facebook）

美心MX下午茶特價 豬扒包＋紅豆冰$18

由即日起至9月1日，美心MX深水埗店推下午茶優惠，下午2時起，豬扒包+紅豆冰只需$18（每日限售100份）。

（圖片來源：美心MX官方Facebook）

全日特價 單拼燒味飯$28

由即日起至9月1日，上午11時30分起，美心MX深水埗店全日優惠還有指定單拼燒味飯只需$28（每日限售100份）！

（圖片來源：美心MX官方Facebook）

晚市特價 指定鐵板餐7折

由即日起至8月31日，以及9月8日至14日晚市，在美心MX深水埗店購買指定私鐵板餐7折 (每晚限售50份) ！

（圖片來源：美心MX官方Facebook）

星期一至四晚市78折 長者晚市7折

除了以上至著數優惠，美心MX深水埗店還備有多重優惠，當中包括由即日起至9月28日晚市任何消費即享78折優惠（只適用於星期一至四，假期除外) ；限定3天長者晚市7折優惠（8月31日、9月7日，以及9月14日）；由即日起至9月7日，手機落單外賣自取全日85折優惠！較啱時間去分店享盡著數！

美心MX深水埗西九龍中心店 限定優惠

1) 即日起至8月31日，以及9月8日至14日晚市起 : 指定鐵板餐7折 (每晚限售50份) ！

2) 即日起至9月1日下午2時起 : 豬扒包+紅豆冰只需$18 (每日限售100份) ！

3) 即日起至9月1日上午11時30分起 : 指定單拼燒味飯只需$28 (每日限售100份) ！

4) 即日起至9月28日晚市起 : 任何消費即享78折優惠 (只適用於星期一至四，假期除外) ！

5) 8月31日、9月7日，以及9月14日 (共3天) : 長者晚市7折優惠！

6) 即日起至9月7日，手機落單外賣自取，全日85折！

