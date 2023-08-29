麥當勞優惠｜芝士安格斯牛肉漢堡回歸套餐$38　新酥皮朱古力批$10

麥當勞The Signature Collection漢堡！「三重芝士安格斯」漢堡將於8月29日開始供應。喜歡安格斯漢堡的人不要錯過！用$38可享芝士安格斯超值套餐！除了三重芝士安格斯之外，還有全新的酥皮朱古力批、脆薯皇和海鹽檸檬梳打。



「三重芝士安格斯」漢堡將於8月29日開始供應（圖片來源︰麥當勞提供）

「三重芝士安格斯」漢堡用100%安格斯牛肉，配上三款不同滋味、口感和製法的芝士，包括芝士條、紐西蘭切片白芝士和幼滑的白芝士醬，三種芝味融合，非常可口！

其他廣受歡迎的The Signature Collection漢堡也繼續供應，包括芝士安格斯、蘑菇安格斯和Double芝士安格斯。同時有$38芝士安格斯超值套餐優惠，大家在餐廳點餐還是通過麥當勞App購買，也能享受到超值價格。

此外，全新酥皮朱古力批，朱古力愛好者應為之瘋狂。酥皮朱古力批配香脆鬆化的外層和雀巢®KITKAT®朱古力威化抹醬，令人回味。脆薯皇也回歸了，搭配海鹽檸檬梳打或鮮檸混合雪碧，最啱消暑！此外，加$9可升級增量裝脆薯皇和大大杯系列。

麥當勞另有多款全新電子優惠券，除了「$38芝士安格斯超值套餐」的優惠外，還有「三重芝士安格斯配酥皮朱古力批四道菜滋味套餐減$5」的優惠；還有「三重芝士安格斯或蘑菇安格斯超值套餐減$3」的優惠及「$10酥皮朱古力批」的優惠。