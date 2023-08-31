颱風蘇拉｜8號風逼近超市5大食品被搶成緊急糧　呢樣嘢清架超意外

超級颱風、強烈颱風蘇拉，專家料將以超強颱風級別近距離掠過本港，可能成為「溫黛」翻版 ，天文台料蘇拉將會相當接近珠江口一帶，本港天氣將轉壞，有狂風大驟雨，風勢再進一步強！記者直擊到超市內有5大讓市民即使足不出戶也可用作溫飽及在危急下賴以維生的重要糧食，在多處都被搶空。大家究竟搶買甚麼？有1樣令人意想不到。



記者在今日下午約15：30到中環一帶的超市視察，發現Fusion與Market Place均出現較平日為多的人流，不少人趁超市關閉前搶購食品。在2間超級市場裡，都有長長的人龍，不論在自助或傳統收銀機付款，都需要花1段比平日長的時間。

就記者所見，有5種食品（包括4種應急成品）被大量客人購買而導致缺貨。

點擊下圖看哪4大食品被搶購一空（記者直擊）︰

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【1】 蔬菜；

【2】 肉類；

【3】 麵包；

【4】粉麵



或許因為上述食品具即使足不出戶也可用作溫飽及在危急下賴以維生的用途，故較多人選購。不過，讓人意想不到的是零食也被搶購。

點擊下圖看哪些零食被搶購一空（記者直擊）︰

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【5】零食

或許是颱風天有機會橫跨假期的關係，不少作為非應急食品的零食也被搶購，讓記者感到意外。當中包括薯片、果仁、夾心餅、餅乾條、花生、合桃等，汽水貨架上雖仍有存貨，但也接近清空。看來大家即使在颱風天裡，也能夠在家好好享受假期。

記者問及超市職員補貨情況，職員表示已經加緊補充，盡力做到見缺即補，可是往往出現長長的購買人龍，在供不應求下，某些貨架有缺貨現象。不過，作為傳統應急食品、過往打風前必搶的罐頭則貨源充足。

大部份人搶購的商品中，幾乎大部分是耐存食品，包括罐頭、杯麵，或不易在短期內變壞的食品，包括米、餅乾、麵包、麥皮及冷凍食品，唯獨新鮮蔬菜的保質期較短，即使放在雪櫃存放，亦需留意重點︰「任何蔬菜都嚴禁水分」，意思是未用的蔬菜瓜果均不要清洗，如果將洗濕了的蔬菜放入雪櫃保存，只會損壞得更快，務必將蔬菜瓜果在乾燥的狀態下，或者清洗完畢後擦乾、晾乾後才放入雪櫃。