颱風小犬｜打風旅遊安排5大自保錦囊　減損失開支8號風球也可能飛

打風旅遊安排！颱風小犬殺到！旅遊撞正打風打風掃興！預料打風前去旅行的5大錦囊，幫手減損失或額外開支。其實情況許可下，8號風球、10號風球也可能飛。不過，要視乎4大情況。未雨綢繆始終是最好，即睇以下打風旅遊安排5大自保錦囊。



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打風旅遊安排5大自保錦囊

【1】提前做網上登機手續 掌握自己航班情況

天氣變幻莫測，即使在8號風球期間，航班仍有可能按時起飛！提前做網上登機手續更好。在起飛前24小時，宜在航空公司的網站上完成網上登機手續，以確保我隨時可以通過手機短信或電子郵件獲取有關航班的最新消息。

【2】飛機延誤難料 提前改期

如果航空公司經宣布取消颱風當天的所有航班，通常他們會通過電子郵件通知乘客預定其他日子出發的航班，或只在航班狀態上長時間標示延誤。不想無限期等，致電航空公司申請改期出發或目的地。改期出發不需要額外費用，改目的地可能需要支付差價，不同的航空公司對此的處理方式不盡相同，盡早立即致電查詢。

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【3】酒店預訂保障 房間可免費取消

預訂酒店時用訂房網站較優，尤其在颱風季。訂房網站提供免費取消客房的服務，如果預計在颱風當日發現無法入住，該立即申請取消預訂，網站會扣除一些手續費和首晚房費後退還餘下的款項。相比之下，大多數酒店官網會要求全額支付，無法退款。

【4】早購旅遊保險有保障

購買旅遊保險一定可得到保障？大多數保險公司都明確規定，如果由於惡劣天氣導致航班延誤超過6小時，具體規定因公司而異，將獲得現金津貼，但也有例外情況。在確定機票和酒店後，大家可以在出發前盡早買旅遊保險，確保得到最大的保障。

【5】 保留因航班取消而額外花費的收據及航空公司延遲證明

如有購買旅遊保險的話，有機會可獲因航班延誤/取消獲得賠償，但要視乎各款旅遊保險而定。緊記保留所有收據以及向航空公司申請行程證明，方便日後向保險公司申報。

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8號風球打風時候，也許有疑問為何飛機照飛？天文台曾透過節目表示，打風期間航班不一定不能升降的，而航空公司亦沒有最標准答案，飛機能否如常升降主要取決於4個因素。



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