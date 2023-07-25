譚仔三哥+譚仔｜9款新下午茶餐$21起　土匪乍醬芝士三文治最衝擊!

譚仔三哥和譚仔雲南米線同步推出新下午茶餐！兩家譚仔米線於今日起（7月25日）下午時段供應「Me More下午茶餐」，有多款三文治、炸醬飯和小食等，之前有歌神張敬軒前來加持，試食多款下午茶餐，即睇內文了解詳情！



譚仔三哥+譚仔9款下午茶餐$21起

譚仔三哥和譚仔雲南米線全新下午茶餐--「Me More下午茶餐」，每日14:30-17:30供應，一共9款套餐，包括迷你米線套餐、白飯套餐、炸醬飯套餐、烘土匪芝士三文治套餐、小橋米線套餐等，最平低至$21，選擇更加多元化。

（圖;片來源︰譚仔提供）

「Me More下午茶餐」最受矚目的是三文治以及多士套餐，三文治包括有烘土匪乍醬芝士三文治（配熱飲$30起）和烘肉桂焦糖三文治（配熱飲$21起），另有肉桂焦糖多士（配熱飲$21起），相當抵食！今次推廣還特別邀請了張敬軒（軒公）試食加持，大讚「『烘肉桂焦糖三文治』非常邪惡，帶有肉桂香的焦糖配以鹹香的牛油，鹹甜滋味回味無窮！」

另外，米線或炸醬飯套餐等可配搭「十三香辣小食三寶」；下午茶限定還有「過小橋米線」套餐，為「過橋米線」輕量版，套餐款式眾多，隨時選擇困難症發作！下午茶餐均提供堂食及外賣，如果想轉吃米線以外的主食，可以加$2轉扭紋薯粉，或加$3轉菜底，亦可自選湯底及添加食材，詳細售價以主餐牌為準。

+ 4

譚仔三哥米線 譚仔雲南米線 下午茶餐詳情

供應日期：2023年7月25日起

供應時間：每日14:30-17:30供應

優惠地點：香港譚仔三哥米線以及譚仔雲南米線全線分店

*詳情請至各大分店查詢。

