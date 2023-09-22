軒公X林家謙拉闊音樂會｜Klook福袋包2張門票+餐廳按摩優惠$3970

想聽林家謙和軒公張敬軒同台唱歌？有機會了！今年拉闊音樂會壓軸第三場，將於11月11日在亞洲博覽會舉行《張敬軒X林家謙The Perfect March拉闊音樂會》，只此一場，難得2位重量級歌手可以同台演出，當然要搶飛親身入場欣賞。除了搶票聽歌睇表演外，Klook亦推出指定福袋，當中包括拉闊音樂會門票2張，想知點買就要繼續看下去。

即搶《Klook唱盡世界Combo - 包括拉闊音樂會門票》

精選嘆世界福袋：A/B區門票2張送逾$3970優惠

Klook推出的2款福袋，除了樂迷引頸以待的拉闊音樂會門票2張，還有一大堆著數優惠。以價值$5820的「精選嘆世界福袋」為例，就有拉闊音樂會A/B區門票2張、香港帝苑酒店J’s bar bistro滿$500減$100餐飲優惠券2張、午市及晚市滿$500減$100餐飲優惠券各2張，另外亦有elu.Spa送出Traveler’s Reviver package第二位療程半價優惠及旺角朗豪酒店Chuan Spa $300現金券兩張等等，優惠總值超過$3970。

今次《拉闊》邀請了樂壇2大歌手張敬軒和林家謙，一同獻唱。（陳順禎攝）

福袋包括【香港帝苑酒店】晚市滿$500減$100餐飲優惠券兩張 (適用於星期一至星期四)

精選嘆世界福袋｜搶購連結：精選嘆世界福袋

價錢：$5820

拉闊音樂會A/B區門票兩張

—【Giovanni Pina】消費購買Giovanni Pina $500現金券額外享有85折Klook優惠碼兩個

—【鴻福堂】消費購買鴻福堂電子禮券滿$300減$50 Klook優惠碼兩個

—【香港W酒店】消費購買香港W酒店WOOBAR酒吧套餐滿$300減$70 Klook優惠碼兩

—【西樹泡芙】滿$100減$50購物優惠券四張

—【Pici】滿$300減$100餐飲優惠券兩張

—【香港帝苑酒店】J’s bar bistro滿$500減$100餐飲優惠券兩張

—【香港帝苑酒店】晚市滿$500減$100餐飲優惠券兩張 (適用於星期一至星期四)

—【香港帝苑酒店】午市滿$500減$100餐飲優惠券兩張 (適用於星期一至星期五)

—【香港旺角朗豪酒店】Alibi – Wind Dine Be Social或The Garage Bar滿$500減$100餐飲優惠券兩張

—【THANN】滿$400減$100優惠券兩張

—【香港帝苑酒店】Sky Club & SPA $500療程現金券兩張

—【elu.Spa】Traveler’s Reviver package第二位療程半價優惠

—【香港旺角朗豪酒店】Chuan Spa $300現金券兩張

—【Shh Massage】滿$500減$50療程優惠券兩張

林家謙繼去年舉辦了首個演唱會《SUMMER BLUES 林家謙演唱會》之外，再次踏上紅館，今次更聯同軒公一同唱歌，讓樂迷大飽耳福！（葉志明 攝）

嘆世界福袋：Ｃ/Ｄ區門票2張包酒店餐飲優惠逾$2290

此外，還有另一選擇「嘆世界福袋」除了包含了拉闊音樂會C/D區門票2張之外，亦同樣有多間餐廳、酒店及按摩優惠，當中包括了購買Giovanni Pina $500現金券額外享有85折、香港W酒店WOOBAR酒吧套餐滿$300減$70、香港帝苑酒店J’s bar bistro滿$500減$100餐飲優惠券2張、午市及晚市滿$500減$100餐飲優惠券各2張、梔 Zi Massage & Wellness滿$400減$100療程優惠券2張等，優惠總值超過$2290。

嘆世界福袋｜搶購連結：精選嘆世界福袋

價錢：$4020

—拉闊音樂會C/D區門票兩張

—【Giovanni Pina】消費購買Giovanni Pina $500現金券額外享有85折Klook優惠碼兩個

—【鴻福堂】消費購買鴻福堂電子禮券滿$300減$50 Klook優惠碼兩個

—【香港W酒店】消費購買香港W酒店WOOBAR酒吧套餐滿$300減$70 Klook優惠碼兩個

—【西樹泡芙】滿$100減$50購物優惠券兩張

—【Pici】滿$300減$100餐飲優惠券兩張

—【香港帝苑酒店】J’s bar bistro滿$500減$100餐飲優惠券兩張

—【香港帝苑酒店】晚市滿$500減$100餐飲優惠券兩張 (適用於星期一至星期四)

—【香港帝苑酒店】午市滿$500減$100餐飲優惠券兩張 (適用於星期一至星期五)

—【香港旺角朗豪酒店】Alibi – Wind Dine Be Social或The Garage Bar滿$500減$100餐飲優惠券兩張

—【梔 Zi Massage & Wellness】滿$400減$100療程優惠券兩張

—【BAKU八古】滿$500減$100療程優惠券兩張

—【TONYBLACK by TONYMOLY】$500現金券一張

福袋包括【TONYBLACK by TONYMOLY】$500現金券一張

想入手福袋的方法十分簡單，只需要登入連結，選擇日期、時間及門票類型再付款即可。而福袋的優惠券，除優惠碼以外均會透過快遞服務寄出，毋需親臨領取。