台北旅遊Sim卡實測，台灣大哥大、中華電信等方法實試！5G夠快嗎？｜大家去台灣旅行，相信不少人都會在落地購買上網sim卡吧，始終可以有埋電話號碼，方便申請不同服務，如YouBike或訂枱等。今次記者台北旅行時，落地出了「台灣大哥大」、「中華電信」sim卡，以及帶了GlocalMe Wi-Fi蛋，實測上網速度如何，應該如何選擇。



平時不少人旅行時都會選擇於深水埗鴨記購買旅行sim卡，又或者用日費漫游方式於外地上網，不過如果來到台灣旅行，記者就比較建議落地選購當地電訊商的預付式sim卡，雖然稍為貴一點，但會有台灣電話號碼提供（甚至可以打出打入電話），可以讓大家旅行時都可以申請不同服務，就好像YouBike（共享單車）或預約不同餐廳（如hololive x Animate Cafe期間限定店），都需要台灣電話才可以申請。

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今次記者就出了台灣大哥大、中華電信兩大電訊商的5G預付卡，於台北不同熱門地方實試網速如何。順道實試全球都可使用的Wi-Fi蛋「GlocalMe」，看看表現與當地sim卡比較。

．中華電信 5日5G吃到飽連悠遊卡 $166

在台灣最大的電訊商中華電信於台北桃園機場有不少門市可以讓旅客購買預付卡，亦可以提早在Klook或KKDay購買後，直接落地取卡。選購時可以選擇較便宜的4G或網速較快的5G，今次記者就購買了5G卡，實試極速可以有幾快。

於台北車站、西門町等多個旺區使用時，利用SpeedTest實試網速，平均都有500Mbps以上的下載速度，而下載速度亦有近100Mbps，表現可算是十分出眾。就算在捷運車內行駛中使用，都至少有60Mbps下載及30Mbps上載速度。而當前往如臨江街夜市、南機場夜市這些非常旺的地區時，實試網速都沒有明顯下降，平址至少都有400Mbps以上的下載速度，非常出色。

Klook 中華電訊 4G 預付卡 ＞ 直購連結

KKDay 中華電訊 5G + EasyCard悠遊卡 預付卡 ＞ 直購連結

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．台灣大哥大 5日5G吃到飽 600台幣

台灣第二大的電訊商雖然並不能在Klook或KKDay預先購買，但都可以上其官方網站（按此）預約於機場取卡，至少提早一天預約便可以有九折優惠出卡（只限4G）。

台灣大哥大網上預約步驟👇

台灣大哥大的網速表現如何呢？記者同樣於台北車站、西門町等多個旺區使用時，利用SpeedTest實試網速，最快都有500Mbps以上的下載速度，下載速度亦有近80Mbps。不過有時在比較繁忙的時間使用時，網速就不太穩定，最高100Mbps下載速度，30Mbps的上載速度，雖然比起中華電信稍慢，但對於一般使用都非常夠。

．GlocalMe 30美金 5G 大中華7日10GB

最後實測可全球使用的GlocalMe Wi-Fi蛋，購買了30美金的5G 10日10GB大中華地區流量（包括台灣、中國及香港使用），一落機便可以立刻上網。接收5G網絡上網後，分享多台手機裝置上網，於不同的旅遊熱點，同樣是包括台北車站、西門町、不同的夜市使用時，想不到網速十分平均，甚少下降太多，平址都有200Mbps以上的下載速度，以可以同時分享多台機使用，這亦相當不錯。雖然比其他當地電訊商sim卡稍貴，但可以同時在多地使用，亦算是不錯。

總結

如果想有最出色的網速表現，可以選擇中華電信，平均網速表現最為出色，而且可以在網上預先購買後落機後取卡。而台灣大哥大的表現亦都不錯，不過網上只可以預約4G卡，5G卡則需要落地直接在店面才可購買，這就有點不便。如果時常多地使用，GlocalMe則是非常不錯的選擇。