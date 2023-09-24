新加坡旅行SIM卡｜新加坡數據卡5優惠最平$2.1日　郵寄自取免登記

新加坡近年成為不少港人的旅遊選擇，如果想把握時機來個輕鬆快閃之旅，就要把握旅遊淡季的絕佳時機！除了住宿、機票等有優惠以外，旅客必備的旅遊數據亦有優惠！記者這次整合了新加坡5大旅遊數據優惠，最平每日人均只需$2.1，而且安在家中就可以領取SIM卡，又平又方便！



新加坡旅遊SIM卡 1｜M1 新加坡4G上網SIM卡高達150GB 於Klook購買

M1有限公司的新加坡4G上網SIM卡被稱為最暢銷的旅遊SIM卡，除了可以覆蓋整個新加坡以外，包通話的4G SIM卡流量方案更高達150GB！M1有限公司的新加坡4G上網SIM卡使用天數分為15、28及30天，最抵方案平均每天只需$2.1！此外，SIM卡更提供E-SIM選項，毋須特意到機場或市區領取SIM卡，非常方便！

M1 新加坡4G上網SIM卡

使用天數：15天｜28天｜30天

價格：$56｜$132｜$64（每日平均$2.1起）

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新加坡旅遊SIM卡 2｜旅行漫遊 新加坡CTM 4G上網SIM卡可郵寄到府 經Klook購買

由旅行漫遊推出的新加坡CTM 4G上網 SIM卡提供郵寄到府服務！旅客足不出戶便可以領取SIM卡，非常適合「嫌麻煩」一族！郵寄城市更多達14個城市，即使居於澳門或台灣亦同樣可受惠！上網 SIM卡提供3天、5天、7天、14天四種選項，亦有3GB及5GB兩種流量方案，一旦用完互聯網速度將下降至256kbps。雖然此SIM卡只提供數據服務，但價格非常抵，最平每日只需$5.7！

新加坡CTM 4G上網SIM卡

使用天數：3天｜5天｜7天｜14天

價格：$39｜$43｜$70｜$79（每日平均$5.7起）

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新加坡旅遊SIM卡 3｜Globalsim 4G無限數據卡 最多365日 經01網購購買

如果對數據流量有一定要需求，或者以上的數據量不足以應付需要，或者可以轉用更多數據量的sim卡，就好像Globalsim的4G無限數據卡，用家可以選擇旺角或銅鑼灣的自取點，而且即插即用，毋須登記及開通sim卡。另外，sim卡同時支援澳洲及多個亞洲國家，包括新加坡、馬來西亞、台灣等地，就算旅客需要轉往其他城市旅遊或公幹，亦毋須在途中轉換sim卡。於「01網購」購買，可選擇最多365日30GB數據量。

Sim卡同時支援澳洲及亞洲多個國家。（01網購）

Globalsim 4G無限數據卡

使用天數：3天｜5天｜8天｜10天｜15天｜30天｜365天

價格：$35｜$45｜$65｜$85｜$145｜$165（每日平均$2.2起）

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新加坡隨身WIFI 4｜Uroaming 新加坡4G WiFi分享器 可連接5部裝置 於Klook購買

由Uroaming供應的4G WiFi分享器，可連接多達5部裝置，設備電力可供使用4 - 6小時，攜帶行動電源幫其充電則可以用足一整天，而且WiFi分享器非常細小，即使加上行動電源亦不會太大負擔！Uroaming提供500MB／日、1.5GB／日、無限數據三種不同數據限制，根據天數計算價格，選擇無限數據方案，每天只需$38！而且可在香港本地領取及歸還，非常方便！

Uroaming 新加坡4G WiFi分享器

使用天數：按天計算

價格：每日平均$38起

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01會員獨家優惠 Club Sim漫遊日費通行證

Club Sim新加坡2天漫遊日費通行證提供每日500MB的數據用量，用量到達後，有關速度上限會變成256kbps。Club Sim新加坡2天漫遊日費通行證雖然只有2天使用期限，但勝在夠便宜，即使每2日換一張都抵！而且用不完的日數更可累積到下次旅程使用，絕對不會浪費。01網購會員只要集滿400積分，額外加$5就能換取，平均每日只需$2.5，絕對超值！

Club Sim漫遊日費通行證

使用天數：2天

價格：$5（每日平均$2.5起）

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日本旅行SIM卡｜日本數據卡5優惠$7.5日起 郵寄/機場取/全國通用

台灣旅行SIM｜網購台灣SIM卡格價！每日低至$2.5！郵遞落地取都有

韓國旅行SIM卡｜南韓數據4大優惠每日$6.3起 最多30天按日計亦得