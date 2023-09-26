香港燒賣｜網紅網民5間推介最平$1粒　觀塘駿運／葵芳強記／７仔…

香港最強燒賣網紅、網民5大推介！食遍港、九、新界燒賣，5間燒賣登上「燒賣控」的心水清單，這是否如大家所愛及獲得同意呢？最平$11/10粒食到，配秘製醬汁更出色。



網紅/網民燒賣推介【1】筲箕灣東大街呂仔記二哥一九七八

呂仔記曾獲不少媒體來採訪，他們的燒賣用黃門鱔製作，魚味突出及彈牙。不過，價錢較貴$18/4粒。

（圖片截圖︰小紅書）

呂仔記二哥一九七八

地址︰筲箕灣筲箕灣東大街28-40A號東興大廈地下1號舖

營業時間︰星期二至日13:30-22:00、星期一休息

查詢︰28858590



網紅/網民燒賣推介【2】觀塘駿運士多

有兩款燒賣豬肉燒賣、魚肉燒賣，價錢一樣$10/8粒。豬肉燒賣多推薦，口感爽口彈牙，有冬菇粒，豬肉味香。魚肉燒賣煙韌不腥，加辣油或甜豉油更可口！

（圖片截圖︰小紅書）

駿運士多

地址︰觀塘駿業街60號地舖

營業時間︰星期一至六07:00 - 18:00、星期日/公眾假期休息



網紅/網民燒賣推介【3】大埔老虎岩(第6座)潮式粉麵咖啡

出名手打魚肉芫荽燒賣$12/4粒，一咬已經有濃郁芫茜味，肉質似豬肉燒賣，燒賣皮爽身，配豉油、辣椒油很不錯。

（圖片截圖︰小紅書）

老虎岩(第6座)潮式粉麵咖啡

地址︰大埔東昌街6-16號地下F號舖

營業時間︰星期一、三、四11:00 - 18:00、五至日11:00-19:30、星期二休息



網紅/網民燒賣推介【4】強記小食

燒賣配上獨家醬汁，俘虜不少食客。能吃辣的要試他們的香辣醬，好吃！每日有不少人來買燒賣，$8/5粒，經過可以一試。

（圖片來源︰資料圖片）

強記小食

地址︰葵芳港鐵葵芳站D出口

營業時間︰星期一至六15:00 - 22:00、星期日休息



網紅/網民燒賣推介【5】7仔燒賣

另外，網民讚7仔燒賣有改進，覺得好味了。網民在Facebook@「香港燒賣關注組」，7仔燒賣生性喇！大改進！而家魚味濃咗，油香還是有點弱，口感煙韌咗，唔再係得舊粉，燒賣皮薄過以前而不爛。新款蔥香豉油汁，蔥香濃郁。」不過，亦有人覺得與以前沒有大不同，甚至缺乏魚味，魚蛋更可取，但認同$11/10粒十分抵買。