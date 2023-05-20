香港好去處︱5大紅磚古蹟百年高塔啱打卡　中電鐘樓活化免費開放

香港好去處、週末好去處！本地紅磚屋古蹟打卡有推介。香港昔日作為英國殖民地時，建設了不少英倫風的紅磚建築。隨時代變遷，許多本港的紅磚建築已改變用途或對外開放，成為大家放假期間打卡、認識歷史的好去處。



香港5大紅磚古蹟推介

香港大部份過百年歷史的紅磚建築，均屬於愛德華式建築。相關建築的紅磚以交錯的形式堆砌，並透過灰泥黏合而成，予人莊嚴、雅踏實形象。時至今日，紅磚建築豐富的色澤仍吸引不少人專程前往欣賞。以下5個紅磚古蹟各有特色，值得大家一逛。

中電鐘樓活化 免費開放

1. 前中華電力總辦事處（中電鐘樓文化館）

前中華電力總辦事處是香港最新完成修葺的啡紅磚建築。這座古蹟的獨特之處是擁有一座以紅磚砌成的鐘樓，雖然鐘樓不會鳴鐘，但她實而不華的形象，一直作為加多利山的地標，上面的電鐘是當區的看時間指標。

大樓經過近11年的改建、活化及保育後，近日改建成中電鐘樓文化館。文化館裡不但藏有中電的舊牌匾、電費單、鐘樓原裝鐘芯等文物，更設有互動遊戲以及沉浸式體驗活動區，讓人於新舊時空之間穿梭，認識電力對城市的重要。

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前中華電力總辦事處（中電鐘樓文化館）

落成年份：1940年

開放時間：星期二、三、五至日及公眾假期 10:00 -18:00

地點：九龍何文田亞皆老街147號1樓

費用：免費



2. 舊北區理民府（羅定邦童軍中心）

舊北區理民府，是新界首批英式建築。大樓位於大埔市中心的一座小丘上，具有市中心難得較為幽靜的環境。除了方方正正的結構，大樓設有拱形門窗，外形典雅。大家可以在遊廊上拍下文藝照。

現時大樓已改劃為羅定邦童軍中心，室內除童軍中心指定日子外並不對外開放，但大定可於非法定假期期間到大樓的室外打卡。

（圖片來源：Wikimedia@Chong Fat）

落成年份：1922年

開放時間：非法定假期 09:00 - 18:00（室內範圍只於童軍中心指定日子期間對外開放）

地點：大埔運頭角里

費用：免費



3. 前深水埗配水庫

結構由紅磚堆砌而成的前深水埗主教山配水庫，擁有巨型羅馬式地下蓄水池。配水庫在2020年下旬被建築工人所發現，當時曾一度轟動社會。

（圖片︰小紅書@阿博學長）

配⽔庫導賞團

參觀時間（個⼈）︰1000-1130、1400-1530（周⼀⾄周⽇）；1530-1700（只限星期六及⽇）。

參觀時間（團體）︰1530-1700（周⼀⾄周五）

預約連結︰https://www.waterconservation.gov.hk/tc/ex-sspsr/index.html

費⽤︰全免，先到先到。

⾃助導賞遊

參觀時間︰0845-0945、1130-1230、1300-1400（周⼀⾄周⽇）

預約連結︰https://wsd.ex-sspsr.com/?lang=tc

費⽤︰全免，先到先到。

前深⽔埗配⽔庫

地址︰深⽔埗主教⼭

交通︰公眾「配⽔庫導賞團」於巴域街出發（港鐵深⽔埗站B2出⼝，步⾏約15分鐘），「⾃助導賞遊」參加者須⾃⾏前往參觀地點。

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4. 英皇書院

英皇書院為新古典主義的愛德華式建築，除具有紅磚，大樓配以石柱支撐，英式中帶點有羅馬的感覺。在書院的南方，有一個種有多棵古樹的花園，花園中植物的嫩綠，配上鮮豔沉實的紅磚，色澤上構成較強的對比，雅觀悅目。

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為免影響日常教學，書院一般不會開放校園範圍予公眾參觀，但大家仍可以在挺立著多條石柱的入口、花園旁的小路觀察大樓的「築蹟」。在書院校慶以及公開試開考的日子，大家便有機會走進校園內，感受書院氣息，欣賞學生演出。

落成年份：1926年

開放時間：每天24小時（校園範圍只於學校指定活動期間對外開放）

地點：西營盤般咸道63A號

費用：免費



5. 訊號山花園

位於尖沙咀鬧市中的訊號山花園，是區內打工仔平日稍為喘息的休憩處。但在百年前，訊號山對航運界相當重要——向所有維港內船隻發出訊號。訊號山的訊號塔今天已不再「掛風球」或顯示時間，但大家仍然能夠登塔，欣賞這座歷經無數風雨的百年建築。

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花園的高塔裡，擁有不少拍到美照的地方。打卡好位置、拍攝小技巧、開放時間，可參考以下連結：