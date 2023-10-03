麥當勞堂食變外賣薯條倒裝　網民估1原因咁做　附保持薯條香脆2招

麥當勞薯條為甚麼要倒轉入袋？堂食為何要用紙袋裝？有網民光顧麥當勞的時候，下單時表明堂食，店方改以外賣袋呈上，袋內的薯條被「倒插」瀉到袋底，事主將經歷分享到網上飲食群組，有組員表示對上述情況司空見慣，在一種情況下常發生。而瑞典麥當勞曾拍攝短片，教客人2個令外賣薯條保持香跪的好方法！



事主被倒插的薯條（圖片來源：FB@Vicky Ng）

香港麥當勞客人怨堂食變外賣裝 薯條倒轉瀉滿袋

關注麥當勞的社交平台飲食群組——「麥當勞關注組（香港）」近日有組員表示，自己晚上光顧麥當勞時，下單時表明要堂食，但薯條、炸雞也被店員改用外賣袋起。此外，袋內的薯條被倒轉，看來服務欠奉，引來事主對該分店有些不滿。

事主所撰寫的帖文（圖片來源：FB@Vicky Ng）

網民估1原因所致可理解 避免臨收工時叫堂食

組內其他組員看到事主的分享後，都表示若自己看到薯條被倒插，的確會感到不快，亦有人覺得店員得過且過。

事主被倒插的薯條瀉到袋底（圖片來源：FB@Vicky Ng）

不少網民估計，堂食被轉成外賣裝，很大機會是因為餐廳即將關門。店員為避免來不及清理餐盤，遂直接把堂食餐點轉成可即棄的外賣袋。對於薯條被倒插，有網民則覺得應該是店員為趕得及可準時下班，手忙腳亂之下大意所致。網民建議事主，若想得到較佳的用餐體驗，可避免於餐廳人手較短缺（如晚間或凌晨）時到訪。

網民咁講：

瑞典麥當勞官方教保持薯條香脆方法

若想薯條在帶回家後仍保持香脆味美，有特定方法將薯條運送。瑞典麥當勞曾拍攝短片，教授客人1個令外賣薯條保持香跪的實用方法。

（截圖來源：TikTok@瑞典麥當勞）

【保持薯條香脆方法一】瑞典麥當勞建議客人可以將薯條盒摺三折，構成了一個密封盒裝薯條。首先，大家可以將盒子兩邊的尖端向內摺。然後再將開口處壓平。最後一步，將盒子高的一邊向內摺出一個蓋子形狀。最後壓平，便變成1個能好好運載薯條，回家後繼續讓人吃到香脆薯條的盒子。

瑞典麥當勞官網分享將薯條盒摺成外賣盒。（截圖來源：TikTok@瑞典麥當勞）

外賣不應將袋封口 將薯條橫放在紙袋內

【保持薯條香脆方法二】除此之外，《每日郵報》亦報道，前麥當勞員工Bruno Bouchet表示大家提取外賣時不應將袋封口。熱燙的水蒸氣會因袋子被封口而受困在紙袋內，使薯條變濕。外賣時想薯條持續香脆，要打開紙袋散熱，讓水蒸氣散走。

（圖片來源：香港麥當勞）

若光顧漢堡套餐，大家應將薯條橫放（「瞓低」）在紙袋內，將漢堡包壓在上方保溫。如此一來，熱度會從一側散出，減慢薯條降溫的速度。不建議將薯條垂直放置，否則熱度會在上端快速散掉。