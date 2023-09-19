扒王之王翻生後熟客唔撐？3原因唔再去　網民指2間廉價扒房更好吃

「扒王之王」曾風靡一時，近年因客量減少、經營困難曾宣佈全線結業。不過，「扒王之王」今年5月經已於旺角重開。然而，曾是「扒王之王」的熟客表示新店食品質素欠佳，更獲得不少網友認同，指餐廳現在跟往日差距大，以及不會再去該店的3大原因，睇睇網民的講法。



扒王之王的牛扒（圖片來源：FB@Wing Yan Leung）

有熟客唔撐翻生後的扒王之王

網上美食關注群組——「香港茶餐廳及美食關注組」，近日有網民表示看見「扒王之王」重開，故決定進店一試。該名網民及後點選了一份連餐湯的牛扒套餐，她自己覺得「中伏」。

扒王之王的餐湯（圖片來源：FB@Wing Yan Leung）

事主指出「扒王之王」的味道一如童年回憶中——欠佳。她表示餐廳的牛肉十分乾，餐湯亦只是稍為能夠入口。有網民看到事主的相片後，更指餐廳的牛肉應該經過過份醃製，導致牛扒切過後有著猶如「合成肉」或類似湯渣的視覺效果。

網民指出3大原因唔會再去

不少網民紛紛認同事主的看法。除了非常少數的網民欣賞「扒王之王」的牛扒，大部份網民均表示餐廳的水準不如往日，認為「扒王之王」只能懷念，不值得再去，原因如下：

【1】食品質素下降

扒王之王於2015年時的其中一間分店（圖片來源：Wikimedia@Wing1990hk）

不少網民都指出，「扒王之王」的性價比於往日相當高，味道可口，甚至比當時的花園餐廳更好吃。更有網民指「扒王之王」昔日在多間分店（包括九龍城、旺角）外都有長長人龍，輪候時間更不比今天的壽司郎或牛角為少。不過，許多網民指出餐廳之食物其後在味道、質感方面的質素都有下降，例如肉質過硬、太乾，以及份量變少等，便決定不再光顧。

【2】開設於敏感地帶

「扒王之王」再生後的分店位於山東街華美大廈2樓，該處有著不少夜總會、桑拿中心，大樓多處更有多幅廣告，印上衣著暴露的女子。不少網民怕被人誤會上樓的用意，而決定不入內用餐。有網民更透露自己曾在用餐後，在大樓地下恰巧給警察截查身份證。

【3】有更好的選擇

許多網民亦表示，市面上有很多餐廳選擇，沒有必要繼續光顧已變質的餐廳，更認為有些體驗只需留在回憶，毋須勉強繼續。有網民則指出若預算有限，亦可以到同屬廉價扒房的農場餐廳、花園餐廳等。