萬聖節好去處|香港樂高探索中心LEGOLAND小魔怪狂歡派對5大必玩位

萬聖節親子好去處｜尖沙咀好去處甚多，K11 MUSEA 更是適合一家大細到訪，內裡更有萬聖節派對，非常適合小朋友遊玩！香港樂高®探索中心 LEGOLAND 由即日起至2023年10月31日止舉辦萬聖節限定活動「小魔怪狂歡派對」，現誠邀各位小魔怪一同戴上限定詭怪面罩，參與好玩詭秘的各項體驗，感受熱烈節日氣氛。（內文附門票折扣優惠）



指定日子參與「全新萬聖節狂歡慶典」 有機會與小魔怪跳舞

驚喜一﹕ 全新萬聖節狂歡慶典賓客於週末及指定日子前來參與「全新萬聖節狂歡慶典」，將有機會與各位小魔怪盡情載歌載舞，讓歡樂氣氛蔓延全場。各位參與歌舞慶典的小魔怪更能獲得以獲得精美小禮品乙個（數量有限，送完即止）。

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驚喜二﹕ 4D動感體驗

小魔怪追逐戰限定4D動感體驗「小魔怪追逐戰」於指定時間放映，一同投入驚喜體驗，盡享感官刺激。故事提及四位樂高®搖滾音樂狂熱粉絲贏得「小魔怪狂歡派對」門票並有幸與偶像會面，他們參與派對途中難關重重，驚險刺激。投入「驚」喜連連的派對當中，感受與別不同的狂歡之旅。

驚喜三﹕ Brick-or-Treat

運用樂高®顆粒 完成可愛樂高®南瓜巧妙利用樂高®顆粒完成獨一無二的樂高®小南瓜，親身感受現場萬聖節趣怪氣氛，同時不忘與拼砌達人團隊互相切磋交流，了解樂高®拼砌技巧。

驚喜四﹕萬聖節限定 樂高®創意工作坊

各位小魔怪可透過工作坊了解各款樂高®拼砌技巧，於限定期間學習拼砌神秘詭魅的萬聖節作品，成為拼砌達人（名額有限，先到先得）。

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驚喜五﹕打卡熱點–巨型樂高®作品

與家人以萬聖裝扮變身不同造型於巨型樂高®南瓜打卡點留影，展現趣怪一面，記錄派對狂野派時刻。香港樂高®探索中心簡介樂高®探索中心是由數以百萬塊樂高®顆粒組成的親子室內遊樂場，遍佈全球 26 個地區，雲集世界各地的拼砌達人。

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立即預訂門票：01space（附折扣優惠）

門票種類

1. 入場門票: 優惠價$240 (原價 $350)

2. 入埸門票連VIP電子相片通行證 優惠價$260 (原價 $350)

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魔法轉盤

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樂高®賽車場

香港樂高®探索中心於2021年初於尖沙咀 K11 MUSEA開幕，設10個主題大型創意空間，包括互動區、遊樂設施及創意建築，並會於不同節日推出期間限定活動，為 3-11 歲兒童家庭提供創新拼砌樂趣，亦會定期舉行專為成人而設的NO KIDS NIGHT，讓所有大小樂高®迷都可以享受拼砌樂趣。香港樂高®探索中心為默林娛樂集團旗下。