冬日美食節2023｜6大美食區1折起必搶$1美食！送聖誕福袋請遊日本

冬日美食節又嚟喇！第21屆香港冬日美食節將於12月23至27日，於灣仔會展舉行！除了有多款產品以$1發售之外，更設有6大專區，包羅不同地方不同類型美食、美酒等。大會還設有抽獎活動，又食又拎包你滿載而歸。想知道美食展詳情或者抽獎方法，就要繼續看下去！



冬日美食節再次開鑼，是疫後復常的首屆美食節，即場試食將再次回歸！（黃寶瑩攝）

冬日美食節6大美食區1折起

今年冬日美食節設有6大美食區，包括「日韓台食品及本地零食區」、「國際佳餚、美酒咖啡及甜點區」、「東南亞特色食品區」、「賀年食品、糧油及參茸海味區」、「健康綠色食品及素食區」及「至尊品牌區」。與往年一樣，不少攤位都會各出奇招，以好味又特色的平民美食吸引市民，另外又有多款精選產品更以低至1折起發售，不過數量有限，想掃平貨的市民宜提早入場。

今年大會設有6大主題美食區，相信市民可以買到心頭好。（黃寶瑩攝）

抽獎贏按摩椅、日本旅遊套票

除了掃貨，大會亦安排了抽獎活動，入場的市民有機會贏取豐富的獎品，包括日本旅遊套票、最新手機、超市禮券及按摩椅等。而每位入場人士亦會獲贈聖誕福袋一份，人人有份，永不落空！另外大會亦邀請了MC張天賦、陳蕾、Lolly Talk、陳展鵬、姚焯菲、周吉佩、呂慧儀及張景淳等歌手及藝員，與在場人士大玩遊戲及歡度節日！

香港冬日美食節2023

日期：2023年12月23日至27日

時間：早上10:00至晚上8:00（12月23日至26日）｜早上10:00至晚上7:00（12月27日）

地點：灣仔會議展覽中心

門票：$20（3歲或以下小童及65歲或以上人士免費入場）

售價地點：7-11便利店全線分店｜Alipay網上購票平台｜KKday網上購票｜現場即場售票