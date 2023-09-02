尖沙咀美食｜拍拖好去處Starò星空餐廳　極光天幕絕美生蠔$150起

尖沙咀美食！拍拖好去處推介！Starò星空主題餐廳，慶祝生日或約會的好地方。以夢幻星空為主題的西餐廳，星空燈飾和北極光效果營造出浪漫的夜空。餐廳由前5星級酒店的主廚主理，提供生蠔、牛扒、手工意大利麵、Pizza等美食，主食連飲品人均約$300，性價比極高！



（圖片由記者提供）

尖沙咀美食｜Starò星空餐廳賞星空天幕 似置身宇宙

位於尖沙咀諾士佛臺的西餐廳「Starò」，以神秘藍色星空為主題，餐廳天幕均由各式星空燈飾構成，更不時有猶如北極光和流星般的燈光效果，氣氛十分浪漫！記者進門也不禁高呼「好靚、好靚！」

尖沙咀美食｜前五星級酒店大廚主理 地中海菜手工意粉人均$300

Starò由經驗豐富的前五星級酒店大廚主理，以時令海鮮為主軸，打造一系列意大利菜和西式料理！提起意式風情，必食餐廳自家製手工意粉和Pizza，蛋香濃郁，麥香十足。

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必食推介【1】西西里紅蝦手工幼蛋麵$388

當中，記者對主菜中的西西里紅蝦手工幼蛋麵（$388）最印象難忘，西西里紅蝦被譽為世界最濃味的蝦，光在鮮肉店買，數隻也要逾千元，而這邊不用$400就食到，上面的紅蝦還是大size的貴料，再加上全蛋手工幼蛋麵，真心幾抵！店家將紅蝦的蝦膏加入醬汁中香炒，更惹味鮮甜，而紅蝦肉則折殼即食，肉質食得出新鮮，好爽嫩！

（圖片由記者提供）

必食推介【2】意大利餃子手工薄餅$138

此外，意大利餃子手工薄餅（$138）都好特別，外觀好似一隻放大了的餃子，非常可愛！一切開餅皮，內裡的餡料是蕃茄醬加肉碎，味道不會太濃！切餅皮時覺得有點硬，不過食落好鬆化，有驚喜！

必食推介【3】傳統肉醬意粉$148

今次我試了傳統肉醬意粉（$148），個人覺得無平時出面食的油膩，Starò版本比較乾身，幾適合怕肥膩的女生。

必食推介【4】意式龍蝦濃湯$98

烘焙食物以外，一系列開胃前菜也不錯，整體較清爽暖胃，如鮮拆蟹肉牛油果芒果卷（$178）、巴馬火腿伴羅馬甜瓜沙律（$138）及意式龍蝦濃湯（$98）等！

必食推介【5】星座主題生日蛋糕

Starò的甜點同樣貫徹著星空主題，比如餐廳自家製的星座生日蛋糕，蛋糕還會按月份而換上不同星座主題，配有煙花蠟燭、氣球、生日卡和禮券等擺盤，成件事好靚，相信大部分女生收到這個蛋糕也會十分開心！

在浪漫星空下，配上一杯雞尾酒與另一半或朋友們輕鬆聊天都不錯，來Starò也不妨飲兩杯歎下！店家的Cocktails整體都好啱打卡，水果口味也不會太藥水，飲落好順喉。

（圖片由記者提供）

Starò

地址：尖沙咀諾士佛臺1號9樓

營業時間：15:00 - 02:00

電話：2152 2210／9527 2719



尖沙咀美食｜木戶日本傳統正宗雞串燒店 歎南蠻炸雞$162起附地址

尖沙咀美食！去日本旅遊，大街小巷總會見到專食雞串燒的料理店（焼き鳥Yakitori），可是礙於食材及師傅手勢，在香港則較難找到正宗的串燒店，即便有，一餐閒閒地逾數百元。近日，記者發現尖沙咀棉登徑有間由日藉廚師主理的正宗Yakitori店，不但可歎到由奈良名雞「大和妃子雞」烤製的雞串燒，還有一系列宮崎鄉土料理，如秘製南蠻炸雞、雞頸鐵板燒及極上鰻魚燒等，定食最平$162歎到，性價比CP值爆燈！

尖沙咀美食 日藉師傅主理歎正宗博多串燒

（張旭珠攝）

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