上水好去處｜新打卡熱點4千呎花園　繡球花庭園歎下午茶記者實探

上水好去處！今個暑假如無計劃外遊，在香港也一樣找到媲美外國的地方遊玩。記者近日來到上水新開的一個4千呎繡球花庭園，在碧綠草披上，放滿白色繡球花、沙灘椅及蘆葦傘等造景，看上去泰國味濃，度假感滿滿！此外，這裡還供應下午茶，邊吃點心邊享受田園氛圍，好適合大家聚會打卡。



上水全新打卡熱點 快樂園子歎茶BBQ可行婚禮

位於上水的「My Happiness Garden快樂園子」繡球花庭園，剛於上月全新開張，在佔地4000呎的空間裡，供人Book場歎下午茶、BBQ、打卡及作婚禮場地等複合式用途。

估唔到香港也有咁外國的地方，記者感到好驚喜！（照片由記者提供）

包場式又影又食 人均$300

今次記者在My Happiness Garden報玩了3小時連精美下午茶的套餐，包場式又影又食，人均$580。新張期間，My Happiness Garden還會不時推出$300位限定優惠，詳情可留意店家IG。

（照片由記者提供）

作為女生，記者對花確實難以抗拒，很喜歡My Happiness Garden內擺滿白色繡球花、沙灘椅及蘆葦傘等造景，整體感覺好外國，非常討好！此外，場內還可免費借用頭飾、手帶及花束等小道具，方便女生打卡！

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精緻點心 水果拼盤 休閒下午茶

至於食物方面，套餐包了歡迎飲品（檸檬蘋果汁）、竹筒椰子汁、精美甜品及水果拼盤，比想像中豐富！個人挺欣賞下午茶的擺盤，不止味道不錯，還賣相精緻，拍照滿分！另外，如果想再添飲，場內又設有2個小冰盒，在內有各式紙包飲品，天時暑熱也不怕口渴。

My Happiness Garden 快樂園子

3小時午後時光

𝐏𝐥𝐚𝐧 𝐀：$580 /位 （包括歡迎飲品、精美甜品、飲品及水果拼盤）

𝐏𝐥𝐚𝐧 𝐁：$750/ 位（包括精美下午茶、飲品、水果拼盤及小食）

可選時間：1230-1500或1530-1830

＊4人以上95折 /6人以上便可包場9折

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新開優惠

在指定日子光臨，人均$300/位，詳情可查詢店家IG。

訂場及詳情：https://www.instagram.com/ahhpicnic/

