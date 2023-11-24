梵高莫奈香港故宮名作展覽懶人包　入場睇52件英國國家美術館珍藏

梵高、莫奈、高更都是大家耳熟能詳的藝術巨匠，港人有機會一口氣飽覽他們的經典名作，香港故宮文化博物館與英國國家美術館合辦的「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」，展期由即日起展至明年4月，分別按6大主題展出52件頂尖藝術傑作。《香港01》好食玩飛記者整理展覽懶人包，一文睇清珍藏展的6大賣點！



香港故宮文化博物館與英國國家美術館合辦的「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」！（圖片來源：小紅書@子言、肉巴哥哥）

梵高莫奈等52名作展懶人包！故宮博物館展至2024年4月 附購票連結

「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」將帶來52幅十五世紀至二十世紀初，由50 位歷史上舉足輕重的藝術巨匠創作的鉅作，當中包括波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、泰納、康斯塔伯、莫奈和梵高。展覽以6大主題於博物館展廳9展出，展期為2023年11月22日至2024年4月11日。門票定價為$150，半價特惠門票為$75。經01空間低至半價換購

（鄭子峰攝）

6大主題展覽 配合香港管弦樂團奏樂

展覽按主題分為宗教藝術、神話傳說、日常生活、人物肖像、風物景觀及現代時光六個單元，香港故宮文化博物館更與香港管弦樂團攜手合作，以一系列曲目配合展覽不同單元及展覽主題，在參觀展覽時，觀眾可以欣賞到巴赫、貝多芬、德布西、馬勒、莫扎特、穆索斯基、拉赫曼尼諾夫和西貝遼士的名作，感受古典音樂與藝術鉅作的結合。

「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特別展覽（圖片來源：香港故宮文化博物館）

6大主題重點展品 ▼ ▼ ▼

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梵高互動媒體裝置 打造沉浸式互動空間

除了美妙悠揚的樂韻，展覽也以結合多媒體元素，進一步提升觀眾的體驗。當中，重點展示包括以文森．梵高的作品《長草地與蝴蝶》為靈感而設計的沉浸式互動媒體裝置，可在3面螢幕步道中，看到蝴蝶隨自己步伐在長草中飛舞，生氣盎然，仿如置身名畫世界。

「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特別展覽（圖片來源：香港故宮文化博物館）

X射線分析 畫中有畫 揭開名畫秘密

是次香港站展覽的一大特色，那就是「教育空間」中，展示了英國國家美術館文物修復專家對部分畫作展開的科學研究，讓大家以輕鬆互動的方式了解X 射線螢光光譜分析、顏料分析和其他技術的應用，窺探隱藏在畫面以下層層的秘密──從藝術家於畫稿上不斷的修改、畫作的原作顏色，到顏料背後的故事等不同角度，探索藝術與科學之間的聯繫。

展覽利用科技揭示畫作背後的秘密。（余睿菁攝）

「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特別展覽

地點：香港故宮文化博物館

日期：即日起至2024年4月11日票價：成人門票$150；特惠門票$75（適用於7至11歲小童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士（與一名同行照料者）與綜合社會保障援助受惠人）

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