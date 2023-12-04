雲吞麵全港5間推介！大粒爆餡似乒乓波／手打竹昇麵／鮮大地魚湯

雲吞麵推介｜上水珍苑、深水埗長發先後結業，街坊老店買少見少，一碗傳統手法又好味的雲吞麵，更要大家珍惜。《香港01》好食玩飛記者整理全港5間必食雲吞麵店，當中有屹立香港逾半世紀，也有米芝蓮必比登推薦，即睇內文詳覽必食清單！



麥文記麵家（圖片來源：小紅書@南京小汤唯）

一碗上好的雲吞麵，雲吞、麵條及湯底，三者缺一不可！雲吞麵又稱「蓉」，即是解作「靚麵」，按其份量，又分為「細蓉」及「大蓉」等。時至今日，雲吞麵已成為香港非物質文化遺產之一。

雲吞麵推介【1】何洪記——首間米芝蓮一星店 麵條彈牙、湯底鮮甜

何洪記粥麵專家自四十年代起已在灣仔區營業，為香港歷史悠久的老字號麵家。何洪記招牌三寶分別有雲吞麵、乾炒牛河及及第粥，當中以雲吞麵最受歡迎，出名肉餡甜美飽滿，麵條彈牙、湯底鮮甜，單憑雲吞麵奪下米芝蓮一星店殊榮，由2015年至2023連續蟬聯多年！此外，何洪記的乾炒牛河也好出色，曾被香港美食家蔡瀾喻為「全香港最好吃的乾炒牛河」，整體人氣非常高！

何洪記粥麵專家

營業時間：11:00-21:30

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場12樓1204-1205號舖

電話：2577 6060



雲吞麵推介【2】麥文記——雲吞皮薄餡滿 爽彈鴨蛋麵條

與何洪記一樣，麥文記麵店也走過逾一甲子歲月，雖然沒有華麗裝修，仍深受食客歡迎，今年也入選為米芝蓮必比登推介餐廳之一。麥文記的麵條均以鴨蛋製作，蛋味份外香濃而麵質爽彈。至於鮮蝦雲吞，則出名皮薄，粒粒滿餡，用料十足，口感一流！雲吞麵分量不多，不少會加南乳豬手佐餐，如選擇食撈麵，建議配蠔油拌勻食，份外可口！

麥文記麵家

營業時間：12:00-次日00:30

地址：佐敦白加士街51號地舖

電話：2736 5561



雲吞麵推介【3】坤記竹昇麵——傳統竹竿壓法 每日新鮮製麵

2010年才開業的坤記竹昇麵，雖算不上老店，但店東秉承其家族在廣州的製麵方法，堅持以傳統竹竿壓法每日新鮮打麵，配方含大量雞蛋，加上獨門的除鹼方法，令麵條彈牙爽口，啖啖蛋香卻全無鹼水味！這兒必食鮮蝦雲吞麵和蝦籽蠔油撈麵，配合大地魚湯和蝦籽更滋味，今年更入選米芝蓮必比登推介2023。

坤記竹昇面（長沙灣）

營業時間：10:00-22:30

地址：長沙灣永隆街1E號地舖

電話：3484 9126



雲吞麵推介【4】劉森記——三代傳承老字號 勁大粒乒乓波雲吞、黑牛栢葉撈麵

劉森記始創於1956年，麵店至今已傳承三代，總店門口總排著長長人龍，質素不言而喻。這兒的竹昇麵及雲吞都是店內每日新鮮手製，雲吞包入原隻鮮蝦及豬肉，飽滿爽口，非常大粒！餐點也選擇多多，由雲吞麵、蝦籽撈麵、豬手撈麵及未經漂白的黑牛栢葉撈麵都有，若難以取捨可作雙拼或三拼，一併食勻！此外，餐桌上有自製醃蘿蔔，爽脆美味，伴麵食更有風味。

+ 1

劉森記麵家 (福榮街)

營業時間：12:30-22:00

地址：深水埗褔榮街80號地舖

電話：2386 3583



雲吞麵推介【5】正斗粥麵專家——必食鮮蝦雲吞麵、乾炒牛河

港島中西區周圍都是西餐廳，正斗粥麵專家算是碩果僅存好味兼少有的中餐廳。店家坐落在機鐵站上蓋，每天接待逾千人，大部分都是附近工作的上班族，當中以招牌的鮮蝦雲吞麵和乾炒牛河最受歡迎！此外，若喜歡一盅兩件，餐廳亦供應多款點心，而新鮮大蝦粥亦值得一試，有別於傳統粥麵店，這兒的環境設計舒適，不會坐得焗束。

正斗粥麵專家

營業時間：11:00-22:00

地址：中環港景街1號國際金融中心商場3樓3016-3018號舖

電話：2295 0101

