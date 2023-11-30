馬拉松開倉！NIKE、Adidas運動名牌2折起　波鞋$140對、冬衣$50起

馬拉松開倉｜銅鑼灣開倉｜運動名牌優惠低至2折！由即日起12月4日，19個時尚品牌，如Adidas、NIKE、Converse、New Balance、VANS…等進行清倉優惠，時尚服飾和鞋款低至2折發售，波鞋最低$140起，還有T恤、運動套裝和外套等衣服可供選擇，選擇多多，精選貨品買2件85折，買3件再75折！即睇銅鑼灣開倉，開倉日期及地址。



（圖片來源：時代廣場展銷集）

Adidas/NIKE/newbalance/VANS等19品牌 波鞋拖鞋低至$140對

銅鑼灣時代廣場的展銷集Times Square Bazaar經常舉辦開倉優惠活動，今次正舉行「馬拉松便服及運動名牌開倉」活動，從現在到12月4日，包括adidas、Nike、Reebok、New Balance、Vans、Champion、Columbia等19大品牌都參與其中，提供開倉優惠價格。當中，最大亮點莫過一系列特價波鞋，Crocs產品低至$140對、Converse$180起、Nike跑鞋$200起等，款式選擇多多。

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銅鑼灣開倉 馬拉松冬天服飾折上折 低至$50起

今次馬拉松開倉有大量冬天衣物，包括：衛衣、外套、羽絨、長褲及其他運動衣物，品牌更包括大家熟悉的Adidas、Nike、Under Armour、New Balance、Catalog、le coq sportif等，馬拉松精選貨品買2件85折，買3件再75折，Arena、Speedo、Jockey 精選產品買4送1，價錢低至$50件！此外，當中不少是聯乘主題衣物，如大麻成、佛系Bobby Hill、Alice in the wonderland、小丸子、咒術迴戰等，粉絲們必不可錯過！

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（圖片來源：時代廣場展銷集）

馬拉松便服及運動名牌開倉

日期：即日起至12月4日

時間：11:00am - 9:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

