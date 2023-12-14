情侶聖誕禮物12提案！名牌袋銀包／潮鞋／皮帶／單肩包4折起

情侶聖誕禮物男女都啱！聖誕同男/女朋友交換禮物，但又未有頭緒？《香港01》「好食玩飛」記者精選12件好物推介。適逢佳節，NET-A-PORTER官網亦有推出優惠，銀包、潮鞋、名牌袋、衫褲等單品折扣更高達4折！



NET-A-PORTER情侶聖誕禮物｜送給女朋友篇

聖誕節快到了，你準備好女朋友的聖誕禮物了嗎？擔心女朋友對禮物是否滿意？若想安全渡過佳節，不想跪鍵盤就快來參考我們的聖誕禮物提案，護你安全浪漫地和女友過一個幸福聖誕：

聖誕禮物提案【銀包/卡套】：YSL／GUCCI／BALENCIAGA 迷你大方65折起

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銀包/卡套是聖誕熱門禮物之一，NET-A-PORTER官網上有不少大品牌選擇，如YSL、GUCCI、GIVENCHY等。

YSL Monogramme 絎縫紋理皮革銀包款式纖巧，可整齊收入鈔票、零錢和卡片，它的皮革製於義大利，有黑色和奶油色2種，造型優雅大方。GUCCI Marmont Petite 中型紋理皮革印花塗層帆布銀包有粉、黑兩種色選擇，尺寸適合放入手拿包或迷你手提包中。BALENCIAGA Cash 印花紋理皮革卡套設有四個卡槽，和一個方便收納鈔票與收據的夾層，原價HK$1,900，現在於NET-A-PORTER官網有65折優惠，只需HK$1,235。現在部分商品輸入EXTRA15再享85折優惠，詳情請向官網查詢。

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聖誕禮物提案【名牌手袋】：GIVENCHY／MAISON MARGIELA／CHLOÉ 4折趣味單肩包

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名牌袋同樣是不失禮的聖誕禮物熱門選項之一。GIVENCHY新季推出經典「Antigona」包的迷你版本Antigona皮革迷你手提包，硬挺包身上點綴著品牌標誌，原價HK$15,500，現有7折優惠只要HK$10,850。MAISON MARGIELA這款「New Lock Square Bab」單肩包的前蓋上配有趣緻轉扣——只需扣上，便能讓它顯示「In Use」（使用中）狀態，原價HK$16,820，現有4折優惠，只要HK$6,728。CHLOÉ Kiss 樹脂手拿包製於義大利，採用亮澤的樹脂，附有鏈條式肩帶可隨意選擇配載方法，原價HK$10,000現在半價優惠，只須HK$5,000則可。現在部分商品輸入EXTRA15再享85折優惠，詳情請向官網查詢。

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NET-A-PORTER情侶聖誕禮物｜送給男朋友篇

聖誕想送一份合心意的禮物給男友，但又苦無頭緒，對他平日所喜歡的品牌不甚了解，怕送出的禮物不合心意？快來參考我們的送禮指南吧！

聖誕禮物提案【潮鞋】：CONVERSE／ADIDAS／NEW BALANCE 低過半價型格之選

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潮鞋是送給男朋友的熱門項目之一。ADIDAS ORIGINALS於1948年成立於德國，是相當著名的潮牌之一，Forum 84 Low CL 雙色絨面皮革運動鞋HK$710，由米色、白色、綠色組成，是低調又易襯衫。NEW BALANCE於1906 年年立，除了復古老爹鞋外，還有不少深受大家喜愛的鞋型，550網眼邊飾皮革運動鞋HK$1,025，有白綠色、米色、純白色3種。CONVERSE誕生於1908年，CONVERSE x Beyond Retro 「Chuck 70」雙色天鵝絨運動鞋原價HK$590，NET-A-PORTER現有半價優惠，只須HK$295，輸入EXTRA15再享85折優惠，即只要HK$250。現在部分商品輸入EXTRA15再享85折優惠，詳情請向官網查詢。

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聖誕禮物提案【皮帶】：BOTTEGA VENETA／SAINT LAURENT／ANDERSON'S 手工細緻6折起

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想要買禮物給男友，除了潮鞋等時尚之物外，成熟穩重的皮帶也是優雅的送禮之選。BOTTEGA VENETA皮帶HK$4,500有黑白兩色，以柔滑的黑色皮革精心製成，與拋光銀色C字扣上的編織皮革條巧妙呼應，相當別緻亮眼。SAINT LAURENT Croissant de Lune皮帶HK$3,600，可固定在腰部或胯部，其新月形搭扣經過做舊處理，散發迷人復古氣息。ANDERSON'S紋理皮帶皆於義大利悉心手工打造，每一條需多至100 道工序才能最終完成，是聖誕節的浪漫之選，原價HK$915.43，6折優惠後只要HK$549.26。現在部分商品輸入EXTRA15再享85折優惠，詳情請向官網查詢。

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