Columbia／Go Wild網店快閃優惠低至3折　滑雪露營行山裝備$99起

Columbia、Go Wild大減價！冬季是行山、露營、滑雪的最佳季節，太古集團旗下品牌Columbia及Go Wild網店推出新年快閃優惠，行山服飾、滑雪裝備、露營用品等通通有折，部分貨品兩件免運費之餘，買滿3件再享額外折扣，優惠更低至3折，可以邊買邊慳錢！即睇下文了解優惠詳情啦！



Columbia網店優惠低至5折 會員買滿2件即免運費

Columbia推出兩大優惠，其中1571件產品減價低至5折，部分貨品更可享3件再7折，像滑雪必備的三合一防水、透氣、保暖外套．擁有風鏡口袋、滑雪證件袋、可調節式風帽等，最平HK$1,273便可入手（原價：HK$2,599），而且男女款式都有，更有多色選擇！此外，冬季滑雪褲最平亦僅需HK$881（原價：HK$1,799），滑雪外套加滑雪褲一套入手仲平過原價買一件，真係非常抵買！此外，行山必備的透氣速乾上衣，女子款式由HK$149起，部分更可享買滿3件再7折優惠，折扣後最平HK$104便可買到！男子款式折扣後亦僅需HK$146起，CP值超高！除了以上產品外，Columbia行山袋、帽子、滑雪鞋、水樽等亦有優惠，想掃平貨就要把握機會了！

按圖即看Columbia網店部分優惠產品：

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除了限時優惠及滿額再折的優惠外，於1月1日至1月7日期間，全場貨品更可享有2件免運費優惠！3件再7折優惠及滿2件免運費均為會員限定。只要在網頁註冊成為會員，以會員結帳便可享用上述各種超值優惠，萬勿錯過！

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Go Wild新年快閃低至3折 會員買滿3件享額外7折

Go Wild官網推出新年快閃優惠，於1月1日至1月7日期間，超過1600件產品以優惠價發售，折扣更低至3折！機能性及時尚兼具的HOKA運動鞋全部7折，最平HK$826入手！此外，打算到雪國旅遊的人士可以選購牢固型雪爪，不用買雪地專用鞋亦可以在雪地上輕鬆安全地走動，於Go Wild網店購買可享5折優惠，雪爪HK$99便可入手！此外，不同滑雪及行山服飾亦有優惠，官網買滿HK$800更可享免運費優惠，安在家中輕鬆網購！

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除了新年快閃優惠外，Go Wild亦有會員專屬優惠，除了超過1250件貨品以低至5折發售外，更可享買滿3件額外7折優惠。例如Columbia的露營煮食用具則由HK$359減至HK$251，Unisex’s四人營勁減HK$839，折扣後HK$1,959便可入手！至於旅行分裝瓶、行山腰包、百搭棒球帽等裝備及服飾亦可享買滿3件額外7折，全部超值貨品等你入手！只要在官網登記成為會員便可以享有以上專屬優惠，會員消費每滿HK$100更可以賺取HK$1「GO DOLLAR」，可以於下次購物以積分當錢使！

按圖即看Go Wild部分會員專屬優惠產品：

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