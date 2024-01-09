自助餐優惠2024｜1月buffet抵食15間推介 任食龍蝦生蠔人均$299起

自助餐優惠2024｜踏入2024年1月，酒店紛紛推出多重抵食自助餐優惠，有任飲任食龍蝦、生蠔、片皮鴨等，最平人均$299起！《香港01》好食玩飛記者整合全港15間最新餐飲優惠，即睇內文！



自助餐優惠2024【1】8度餐廳 —— 海鮮狂歡饗宴自助晚餐買2送2

2024年1月，8度海逸酒店8度餐廳推出「海鮮狂歡饗宴自助晚餐」，提供琳琅滿目的鮮味美饌，包括主打即開生蠔、冰鎮海鮮、紅燒花膠鮑魚扣海參煲、蒜蓉辣椒焗蠔、椒鹽軟殼蟹、泰式咖喱大頭蝦及多款精緻甜品，於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧更可享無限量供應煎鵝肝伴黑松露汁！另外，於酒店eShop預訂，凡每兩位成人以原價惠顧，即送同行兩位小童免費用餐或可享成人買二送一並以原價計算，以自助晚餐成人$598計算，買2送2，即人均$299就可豪歎海鮮狂歡饗宴！非常化算！立即訂座

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8度海逸酒店-8度餐廳 海鮮狂歡饗宴自助晚餐 詳情 01空間網上訂座

日期：2024年1月2至31日

自助晚餐買2送2價：成人$598（星期一至四）、成人$688（星期五，六，日及公眾假期）

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號

訂座熱線：2126 1960

官網訂購：fnb@hp8dcatering.com



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自助餐優惠2024【2】歷山餐廳 ——「蠔」嘆「鮑參翅肚」名饌自助午餐買2送1

歷山酒店歷山餐廳全新推出以時令食材「鮑參翅肚」入饌，由廚師團隊悉心炮製多款名貴鮑參翅肚菜式，如百花釀魚肚、藥膳醉鮑魚、花膠海參鴨掌、蟹肉炒桂花翅等 ; 另外亦可品嘗各式冰鎮海鮮，即開新鮮生蠔及鱈場蟹腳等，當然不可錯過多款賣相精緻甜品如招牌芒果拿破崙、抹茶意大利芝士蛋糕、意大利奶凍、椰汁燉桃膠雪蓮子及Mövenpick 雪糕等，讓你與親朋好友一起以美酒佳餚度過悠然愜意的週末。 【新年盆菜2024推介】歷山酒店「歷山豐財聚寶盆菜」低至$1350/6位用 🡺65折優惠預訂

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歷山酒店-歷山餐廳 鮑參翅肚自助餐自助餐 詳情

供應日期：2024年1月20日至3月24日（只限星期六及星期日供應）

供應時段：12:00至14:30

自助午餐價錢：成人$468、小童$238、長者$388（買2成人送1小童）

自助晚餐價錢：成人$688、小童$348、長者$568（買2成人送1小童）

地址：香港北角城市花園道32號

訂座熱線：3893 2868



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自助餐優惠2024【3】香港港麗酒店懷歐敘 —— 印度風情自助午餐

香港港麗酒店樂聚廊由即日起逢星期二至五呈獻「印度風情自助午餐」，擁超過30年入廚經驗並曾於多間國際知名酒店任職的印籍主廚 Rawat Raju Singh將化身香料魔法師，精巧選用逾25款從印度直接進口的香料及食材，以正宗的烹調手法，炮製出一系列惹人垂涎、色香味俱全的咖哩美饌，讓一眾饕客品嘗到最地道的印度風味。每位只需$328，客人可盡嚐印式沙律、小吃、滋味熱盤和甜品！

香港港麗酒店-懷歐敘 印度風情自助午餐 詳情

供應時段：12:00至14:30

自助午餐價錢：成人$328、小童$268（星期二至五）

地址: 香港金鐘道 88 號太古廣場香港港麗酒店大堂

查詢或訂座：2822 8891 或 ConradDining.co



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自助餐優惠2024【4】城景國際酒店City Café —— 鮑魚‧花膠‧海鮮自助晚餐低至75折

城景國際City Café 於1月起推出全新「鮑魚‧花膠‧海鮮自助晚餐」，以矜貴花膠、鮑魚及多種海鮮，為2024年展開海鮮盛宴的序幕，主題美饌推介包括花膠鮮蝦芒果伴越南米紙卷、花膠蟹肉牛油梨咯嗲、花膠培根豚肉海膽黃醬焗生蠔、迷你鮑魚芝士撻、花膠野菌蟹子醬焗大蝦等，每位客人更可獲贈黃金焗釀北海道鮮鮑魚一客。

其他任食矜貴滋味海鮮包括空運生蠔、雪花蟹腳、荷蘭藍青口、新鮮凍蝦及日式刺身如三文魚、北海道帶子、三文魚、金槍魚及甜蝦等，更無限供應果汁、紅白餐及啤酒及多款Mövenpick 雪糕。現惠顧「鮑魚‧ 花膠‧ 海鮮自助晚餐」，可享低至75折優惠，成人淨價$398起，5歲或以下小童更是免費，生日客人更可享免費生日蛋糕。

現凡出示城景國際官方網頁優惠，或透過官方網頁預訂「鮑魚‧花膠‧海鮮自助晚餐」，尊享低至75折優惠，每位低至$398起，想試的朋友不可錯過！

城景國際酒店-City Café 鮑魚‧花膠‧海鮮自助晚餐 詳情

供應日期：2024年1月1日至1月31日

自助晚餐優惠價（免收加一服務費）：星期一至四／成人$398、長者$368、小童$288；星期五至日及公眾假期／成人$428、長者$388、小童$288

地址：九龍油麻地窩打老道23號

電話：2783 3287



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自助餐優惠2024【5】維港薈 THE MARKET —— 野生龍蝦自助餐饗宴

Hotel ICON 維港薈 The Market於1月1日開始，推出野生龍蝦自助餐午餐及晚餐，網羅多款來自印度洋珍貴的石龍蝦，配合餐廳著名的多國烹調手法，製作出十多款以龍蝦入饌的東南亞特色佳餚！由冷盤至熱葷，廚師團隊均設計了不同菜式讓顧客以不同角度品嚐到石龍蝦的鮮味。

此外，The Market的恆常美食亦是不容錯過，各式刺身、壽司、冰凍海鮮、冷盤、北京烤鴨卷、海南雞飯、燉湯、印度咖喱以及Godiva雪糕等均源源不絕於自助餐桌上供應，當然還不可錯過多款馳名的榴蓮甜品，如迷你D24榴槤芝士撻、自家製榴槤雪糕以及榴槤斑蘭菠蘿包等。

維港薈 THE MARKET 野生龍蝦自助餐饗宴 詳情

日期：2024年1月1日至2024年2月29日

自助午餐價：成人$428（星期一至五）、成人$688（星期五，六，日及公眾假期）

自助晚餐價：成人$858（星期一至五）、成人$908（星期五，六，日及公眾假期）

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號2樓

官網訂購：https://www.hotel-icon.com/zh-tw/offers/Lobsterlicious-Buffet



自助餐優惠2024【6】JW萬豪酒店THE LOUNGE——經典廣東風味自助餐

香港JW萬豪酒店The Lounge於今個1月限定推出廣東風味自助午餐，以中國八大菜系之一「奧菜」為主軸，以廣泛用料，展現高品質食材的鮮味。廣東主題自助午餐提供一系列地道佳餚。首先以暖身的湯品展開美食之旅，姬松茸蟲草花燉花膠湯材料豐富，加入豬腱、杞子及圓肉，滋陰理氣，非常適合冬天品嘗。廣東特色美饌不少得精緻的自家製巧手點心，如蒸蝦餃、鮮蝦鹹水角及XO醬炒腸粉。色、香、味俱全的熱葷菜式包括香口惹味的椒鹽大蝦、外酥内嫩的酥炸龍躉球、軟腍入味的羊肚菌薯仔燜排骨、清爽味美的上湯杞子浸勝瓜雲耳、鮮味濃郁的鮑魚雞粒冬菇燜飯及鑊氣十足的韮王銀芽肉片煎米粉等，款款充滿粵式風味。

（圖片來源：JW萬豪酒店官方）

香港JW萬豪酒店-THE LOUNGE 廣東風味自助午餐 詳情

地址︰金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂

訂座︰2810 8366

電郵：jwmarriott.hk@marriotthotels.com



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自助餐優惠2024【7】康得思酒店The Place —— 自助餐快閃82折優惠

香港康得思酒店The Place的地理位置方便，乘搭港鐵一出行人天橋即到，無懼任何天氣問題。這兒的自助餐出名食物種類多，從冰鎮海鮮、惹味肉類，以至美味甜品應有盡有，讓人大飽口福。另外，驚喜的是有榴槤做的甜品，如榴槤拿破崙、榴槤奶凍等，更可任飲紅白酒，十分值得再臨。

香港康得思酒店 The Place自助餐 詳情

地址︰旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

自助午餐價：成人$349

自助晚餐價：成人$700

訂座︰3552 3200



訂購連結：香港康得思酒店 The Place自助餐

自助餐優惠2024【8】九龍東皇冠假日酒店尚廚 —— 自助餐

酒店位於將軍澳站上方，自助餐食物新鮮，菜餚繁多，當中必食長腳蟹、麵包蟹、生蠔、煎鵝肝及芝士焗龍蝦等，平均$200位，食足2.5小時，非常抵食！

香港九龍東皇冠-尚廚 自助餐 詳情

地址︰香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

自助午餐價：成人$348

自助晚餐價：成人$598

訂座︰3983 0388



訂購連結：香港九龍東皇冠-尚廚自助餐

自助餐優惠2024【9】帝逸酒店Alva House——「粵」食愈「嚐」食

沙田帝逸酒店Alva House由即日至3月24日期間，行政總廚率領一眾團隊匠心呈獻全新的「粵．嚐．食」海鮮自助晚餐，嚴選甘美海鮮及時令山珍，配以精湛的烹調技藝與食材配搭，讓您與親友細味粵菜的精髓，「粵」食愈「嚐」食，讓大家嚐盡經典滋味。自助餐桌上羅列了一系列海鮮美饌及逾60款環球美食，如水煮龍躉片、龍蝦鮑魚粥、蟹粉小籠包、經典中式燒乳豬、片皮鴨、杭州排骨、陳皮老薑雪糕、千層馬拉糕等，菜品豐富，讓人饞涎欲滴！

帝逸酒店-Alva House 自助餐 詳情

地址︰香港沙田源康街1號帝逸酒店1樓

自助晚餐價：成人$758（星期一至四）、成人$828（星期五至日及公眾假期及其前夕）

訂座︰3653 1168



自助餐優惠2024【10】都會海逸酒店西餐廳——黑松露菇菌盛宴

黑松露獨特芳香與菇菌幽香，為菜餚增添了無與倫比的味道。今個1月，都會海逸酒店西餐廳就以時令的黑松露入饌，打造「黑松露菇菌薈萃盛宴」自助晚餐，讓大家品味濃郁芳香的黑松露與菇菌交織的華麗饗宴，如亮點菜式黑松露白玉醬焗廣島蠔及燒羊架配松露芥醬等！另外，想在隆冬增添暖心滋味，還不可錯過羊肚菌燉花膠雞湯、京香片皮鴨、香煎鴨肝、黑松露野菌忌廉湯、芝士釀蟹肉忌廉椎茸、野菌麻辣燉飯、黃金蟹鉗等，款款都帶給來愉悅的味蕾體驗。

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都會海逸酒店-西餐廳 自助餐 詳情

地址︰九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓（紅磡港鐵站C2出口）

自助午餐價：成人$468（星期一至四）、成人$568（星期五至日及公眾假期及其前夕）

自助晚餐價：成人$748（星期一至四）、成人$798（星期五至日及公眾假期及其前夕）

訂座︰3160 6880



自助餐優惠2024【11】香港萬麗海景酒店 萬麗咖啡室——「萬」遊海陸自助餐

想豪歎一系列海陸珍饈百味，必要去萬麗咖啡室嘗全新「萬」遊海陸自助餐。在「海」方面，焦點美饌包括新鮮即蒸加拿大龍蝦、龍蝦喇沙、焗蠔、蟹腳及時令冰鎮海鮮及各式刺身；在「陸」方面， 今次也增加不少和牛美食，如香烤和牛牛肩扒、火炙和牛壽司及香烤牛肋骨等，讓大家嘗盡海陸美食驚喜！

香港萬麗海景酒店 萬麗咖啡室（圖片來源：香港萬麗海景酒店官方提供）

香港萬麗海景酒店-西餐廳 自助餐 詳情

地址︰灣仔港灣道１號

供應日期：即日起至2024年3月17日（2月9-14日除外）

自助午餐價：成人$439.2起

自助晚餐價：成人$727.2起

訂座︰2802 8888



自助餐優惠2024【12】富豪九龍酒店 雅廊咖啡室——「香港製造．經典滋味」自助餐

富豪九龍酒店雅廊咖啡室近日推出「香港製造．經典滋味」自助餐，以港式地道風味喚起大家的童年回憶！主題自助午餐有懷舊蝦多士、懷舊生煎包、港式芝士焗豬扒飯等，以及多款麵食配搭、中西熱湯、精選烤肉、朱古力噴泉、香滑豆腐花等香港滋味，令人難以抗拒！自助晚餐除了有本土經典好味道，更送半隻香草芝士焗龍蝦或麻辣火鍋，美國牛肉片、潮州白魚蛋、豬腩片等滋味火鍋配料任你搭配！烤肉區更供應紐西蘭肉眼、紐西蘭羊髀，亦有黃金蝦、古法蒸魚、脆皮牛坑腩、香辣子雞等經典港式美食！此外，甜品區更有即席火焰雪山、鮮果拿破崙、意大利芝士蛋糕、港式雞蛋仔可自由加配雪糕及配料等，保證令你大快朵頤！

富豪九龍酒店-雅廊咖啡室 自助餐 詳情

地址︰香港尖沙咀麼地道71號地庫一樓

自助午餐價：成人$229起

自助晚餐價：成人$422起

訂座︰2313 8718



自助餐優惠2024【13】港島香格里拉 cafe TOO——「港式 · 港食」及環球海鮮自助餐

延續「港式·港食」主題美食，cafe TOO於8月1日起與低調高手大街小食聯乘推出多款特色雞蛋仔口味及雞蛋仔雪糕，亦繼續與一眾本地老字號食店攜手合作，包括安利魚蛋粉麵、一樂燒鵝、泰昌餅店，讓你以港式地道美食回味昔日情懷，同時向為堅守美食真味而努力打拚的同業者致敬。除了一向備受歡迎的凍海鮮如原隻波士頓龍蝦、蟹腳、升級日本刺身、惹味烤肉外，13款香港美食將在指定日子之早餐、早午餐、午市及晚市自助餐時段於特別設計的檔口輪流供應。

港島香格里拉 cafe TOO（圖片來源：港島香格里拉官方圖片）

港島香格里拉-cafe TOO 自助餐 詳情

地址︰香港中區法院道太古廣場港島香格里拉7樓

自助午餐價：成人$508起

自助晚餐價：成人$808起

訂座︰2820 8571



自助餐優惠2024【14】香港嘉里酒店 大灣咖啡廳——國際美饌自助晚餐

於大灣咖啡廳一嘗最新的國際海鮮自助餐，任食長腳蟹、翡翠螺、青口等凍海鮮，亦有各款刺身，包括三文魚、吞拿魚等，琳瑯海鮮，必然滿足一眾海鮮控！此外，還不可錯過即叫即製石頭鍋飯、烤頂級牛肉、歐洲手工芝士火腿、蒸點心、即製窩夫、法式薄餅crepe等美饌，薈萃蒸、炒、煮、炸、甜品吧、新鮮焗製食品等滋味佳餚，盡顯各國美食風味。

香港嘉里酒店 大灣咖啡廳（圖片來源：香港嘉里酒店官方圖片）

香港嘉里酒店-大灣咖啡廳 自助餐 詳情

地址︰九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓

自助午餐價：成人$418起

自助晚餐價：成人$708起

訂座︰2252 5246



自助餐優惠2024【15】九龍香格里拉 Café Kool——國際海鮮及「港式·港食」自助餐

九龍香格里拉Café Kool推出國際海鮮及「港式•港食」自助餐，與三間本地老字號食店鏞記酒家、麥奀記及樹記腐竹攜手合作，讓大家藉著熟悉的港式美食滋味，重溫珍貴的時光。此外，自助餐還可任食一系列肥美的環球海鮮，如長腳蟹、麵包蟹、翡翠螺、青口等海鮮，令人大飽口福！

九龍香格里拉 Café Kool 自助餐 詳情

地址︰香港九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉閣樓

自助午餐價：成人$438起

自助晚餐價：成人$738起

訂座︰2733 8753



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