沙田美食8推介｜探魚進駐/陳根記炸班戟/廚師發辦爐端燒草莓燒！

沙田美食推介！沙田區是全港人口最多的區域，亦有著不少特色、人氣度高的餐廳。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了8間區內的人氣食肆。當中包括在中國火紅的「過江龍」烤魚店、Fusion點心店、地道法國菜館、歐陸式復古餐廳等，讓大家垂涎三尺。即睇特色餐廳的地址、營業時間！



中國人氣過江龍烤魚店已「游」到沙田（黃浩謙攝）

沙田美食8大推介

Odelice!的龍蝦芝士焗蝴蝶粉（圖片來源：IG@food_stoppp）

沙田美食【1】探魚 —— 中國人氣過江龍烤魚店「游」到香港

中國人氣過江龍烤魚店「探魚」2023年12月終於「游」到沙田，開設在香港的首間分店。大家以後想吃「探魚」的淩波魚、黔魚及鮰魚，不需再北上廣東。探魚香港區負責人更透露，沙田分店將會推出不辣的蕃茄味烤魚，以迎合香港人的口味。

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不過要留意，「探魚」沙田店的定價較中國其他分店為高。當中，黔魚在兩地差價更高達72%。到訪前謹記預留足夠「銀彈」。

探魚（沙田分店）

地址：新界沙田正街18號新城市廣場一期6樓626號舖

營業時間：11:30 - 21:45



沙田美食【2】蒸廬 —— 創意十足特色Fusion點心 鰹魚絲燒賣

位於沙田石門的茶樓「蒸廬」不落窠臼，推出多種非一般的特色Fusion點心，將不同地方的風味融入粵菜，吸引不少人專程到店品嚐。例如和風紫菜燒汁茄子、紫金香芋流心包、金粉玫瑰棗皇糕、青蔥芥辣鰹魚絲燒賣等。

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此外，餐廳更會不時推出期間限定的點心，讓大家百吃不厭。

蒸廬（沙田分店）

地址：新界沙田石門安群街3號京瑞廣場1期2樓225號舖

營業時間：



沙田美食【3】SENSU —— 時尚花園Fusion菜館

進入以花草園林作點綴的「SENSU」內，猶如置身一個時尚的花園。在那間值得打卡的餐廳裡，大家可以享用招牌旋風蛋包飯、原條蒲燒鰻魚旋風蛋包飯、藍蝶豆花香芋鮮奶、黑松露煙肉煙燻豬腩粉等Fusion風味的料理，將日、意、韓等不同國家的風味交融發揮。

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SENSU

地址：新界沙田正街18號新城市廣場一期6樓626號舖

營業時間：



沙田美食【4】Odelice! —— 巴黎鐵塔地道法式High Tea

以「地道」形容法國菜館「Odelice! 」絕不過份，該餐廳由法國人主理，內裡賦有法國街頭的氣氛。餐廳的火焰橙酒可麗餅、法國油封鴨腿、龍蝦芝士焗蝴蝶粉同樣受歡迎，而最受青睞的是以巴黎鐵塔造型餐具呈上的「巴黎鐵塔High tea」，美味之餘適合不卡不過。

Odelice! （沙田分店）

地址：新界沙田正街18-19號新城市廣場一期6樓628號舖

營業時間：11:30 - 22:00（周一至五）；11:30 - 22:00（周六、日及公眾假期）



沙田美食【5】幸・匠燒 —— 廚師發辦爐端燒居酒屋

在尖沙咀創立的人氣日本爐端燒居酒屋「幸・匠燒」在2021年進駐沙田。「幸・匠燒」以職人匠心呈獻華味鳥、福岡野菜卷、傳統烤煮海鮮等饗饌火之料理，而沙田分店更提供限定水產及廚師發辦餐單，滿足對爐端燒有要求的朋友。

作為招牌菜式的「福岡豚肉草莓燒」更相當特別，糅合酸香甜美的草莓和滋香汁瀉的豚肉於一體，刺激大家的味覺。

幸・匠燒（沙田分店）

地址：新界沙田正街 18 號新城市廣場1期6樓632號舖

營業時間：12:00 – 22:00



沙田美食【6】Butlery —— 歐陸式復古餐廳

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「Butlery」是一間歐陸式復古西餐廳，以墨綠及橙色為主調，配搭綠色植物做裝飾，環境復古之餘空間感十足！餐廳供應梳乎厘班戟、意粉、漢堡、牛扒、窩夫等西式菜式。當中，伯爵茶梳乎厘班戟、海膽扇貝扁麵條相當受歡迎！詳情可參閱下文：

沙田美食【7】料杯杯 —— 鮮芋鮮姊妹店！沙冰甜而不膩

人氣台式甜品店——「鮮芋仙」於沙田開設姊妹店「料杯杯」。姊妹店主打咀嚼系豐富滿料杯，每一杯都有3種以上的配料。配料絕大多數在香港較少見，例如台灣直送的彩小芋啵啵（彩色小芋圓）、每日手工製作牛奶麻糬、大理石布丁等，適合特別愛嚐試外地風味的朋友！詳情可參閱下文：

沙田美食【8】陳根記 ——「撈過界」大排檔推出自家甜品！炸班戟人氣度高

單靠看「陳根記」的樓面，別以為她只是一間普通的茶餐廳。除了一般的鑊氣小炒，餐廳更推出「招牌Wasabi蟹籽手撕雞」等創意菜式，讓人眼前一亮。此外，餐廳更「撈過界」大推自家甜品，包括即叫即炸的脆炸芒果班戟、芒果腸粉。詳情可參閱下文：

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