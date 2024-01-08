NET-A-PORTER低至2折　10件$500內春季單品　adidas/converse必買

NET-A-PORTER限時優惠！轉眼間來到1月，天氣開始回暖，是時候脫去秋冬沉甸甸的大褸，換上充滿活力的春季新裝！NET-A-PORTER官網現時推出限時優惠，高達26,226件精選單品享額外8折優惠，這次為大家挑選了10款$500內的春季必買單品，即往下拉看優惠詳情！



NET-A-PORTER官網推出時優惠，多達26,226件精選單品除原有折扣外，更享有折上折優惠，只要在結算時輸入代碼【EXTRA20】，即享額外8折優惠，優惠期有限，欲購從速。

NET-A-PORTER官網優惠

優惠碼：【EXTRA20】

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2024年春季單品推薦【1】adidas BY STELLA MCCARTNEY短款T恤 HK$244.8

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短TOP仍然是2024年的穿搭大熱！這款adidas與設計師STELLA McCARTNEY聯名的短款T恤，採用直筒衣身剪裁，設有寬大短袖，作為日常休閒穿搭，或運動穿著皆可，是一款非常百搭的休閒服飾。

2024年春季單品推薦【2】THE FRANKIE SHOP 短T恤 HK$138.3

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相比傳統的T恤，短T恤既休閒又帶點小機心，下身配搭非常百變，無論是裙或褲都可以，是女生們衣櫃必備的單品！這款THE FRANKIE SHOP平紋布短T恤顏色選擇多，分別有「綠色」、「黃色」、「白色」、「橙色」四款可選，不妨全部帶走！

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2024年春季單品推薦【3】The North Face 拉鍊短款T恤 HK$252

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如果覺得一般的短T恤較平凡，不妨挑選一些在細節上有特別設計的衣服。The North Face這款短T恤不單選用無袖設計，剪裁獨特，兩側加上拉鍊設計更與別不同。

2024年春季單品推薦【4】NINETY PERCENT棉質連身裙 HK$346.4

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春夏除了短衫短褲，吊帶或背心長裙都非常百搭！這款連身裙質料較柔軟並富有彈性，無袖剪裁可以搭配外套，在室內或冷氣場所可以穿上外套，悠閒風格搭配涼鞋、運動鞋或平底鞋都非常適合。

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2024年春季單品推薦【5】NIKE棉質連帽外套 HK$396

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春天乍暖還寒，Nike這款連帽外套放在衣櫃就最適合！單色外套容易搭配，而且胸前印有V形條紋點綴，看起來低調又帶點型格。

2024年春季單品推薦【6】ENVELOPE1976高腰牛仔褲 HK$415.2

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無論是上班還是日常，白色的長褲都是衣櫃必備的單品，這條高腰闊腿有機牛仔褲剪裁大方斯文，而質料選用牛仔布，即使日常穿搭也非常適合。

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2024年春季單品推薦【7】adidas Y-3 Firebird短褲 HK$483.2

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這款短褲正面加上了一層面料，讓外表看起來像運動短裙。裙褲設計不單可以防走光，而且設計時尚，適合日常穿搭，簡單穿上背心和運動鞋已經可以外出。

2024年春季單品推薦【8】THE NORTH FACE 拼色短褲 HK$220

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天氣開始回暖，就來到曬美腿的日子！來到春短又豈可缺少短褲呢？這款THE NORTH FACE的短褲選用了雙色拼接的設定，分別有「紫色＋黑色」和「軍綠色＋海軍藍色」兩款可選，兩款色調都非常百搭！「紫色＋黑色」結帳時輸入優惠碼【EXTRA20】折扣更低至4折$220。

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2024年春季單品推薦【9】adidas皮革運動鞋 HK474

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小白鞋無論春夏秋冬都非常百搭，這對adidas皮革運動鞋就是鞋櫃必備的單品！這對運動鞋以白色皮革製成，下身無論搭配褲、裙都配襯，鞋身以籃球鞋作為藍本，鞋底較厚相對會較舒適。而黑色鞋舌就在小細節帶來與別不同的感覺。

2024年春季單品推薦【10】CONVERSE 帆布高筒運動鞋 HK268

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糖果色一向是春季大熱顏色，這款CONVERSE帆布高筒鞋就主打糖果色，目前「黄色」、「紫色」、「米白色」都有優惠折扣！黃色特別適合春夏，搭配淺色T恤短褲就可以輕鬆出門。

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