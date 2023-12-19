adidas特價跑鞋$239對！NET-A-PORTER波鞋2折起！PALLADIUM有4折

adidas年終大特價3折！跑鞋最平$239買到！買2件還可另享8折優惠，粉絲們必不可錯過！此外，NET-A-PORTER在今個12月也推出大割價2折優惠，一系列波鞋及鞋履最平$295起；PALLADIUM則正值聖誕官網商店4折大優惠，. 限定PAMPA SMILEY PRIDE系列，低至$236起一對！是時候入手一系列美觀兼保暖的冬季單品，犒賞自己過去辛勤的一年 ！



STELLA MCCARTNEY Emilie 植物性皮革厚底切爾西靴$2,310（原價：$7,700）（圖片來源：NET-A-PORTER）

NET-A-PORTER精選產品2折起！ VEJA最平$708入手

NET-A-PORTER優惠開催，近26,000精選產品全部有折，折扣更低至2折！其中VEJA小白鞋全部均享5折優惠，經典款式Campo更有不同顏色、不同款式任君選擇，最平$708便可擁有結合法式慵懶及簡約的經典款波鞋！

至於TIMBERLAND Allington的防水皮革邊飾牛巴革踝靴同樣非常百搭顯瘦，原價$945，現特價$614.25便可入手！ON經典的Cloudflyer 4網眼橡膠運動鞋原價：$1,490，現只售$1,043，非常超值！

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adidas大特價3折！買2件另享8折優惠！跑鞋最平$239買到！

adidas推出年終3折大特價！（圖片來源：adidas官方Facebook）

adidas由即日起開始推出年終大特價，由運動套裝、連帽衛衣、T恤、腰包、波鞋、跑鞋及運動鞋等均有，其中，亮點必是LITE RACER RBN 2.0 運動鞋，特價$239買到（原價$599）！而平時款款過千的OZWEEGO META的超輕盈運動鞋系列都有特價，現$479買到（原價$1199）!至於男女裝方面，今次特價主打秋冬運動服單品，如大熱的ORIGINALS運動外套、連帽長袖衛衣、TRAIN ICONS GFX TRAINING T恤等都一律3折，最平$89入手，趁平要大量掃貨！

（圖片來源：adidas官網）

平時例過千的OZWEEGO META系列都有3折！（圖片來源：adidas官網）

adidas大特價12月優惠

日期：即日起至12月

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PALLADIUM 官方網上商店聖誕 4 折大優惠

（圖片來源：PALLADIUM 官網）

聖誕普世歡騰，怎少得禮物一環增添節日氣氛？PALLADIUM在今個佳節推出一系列重磅優惠，大家只需於官方網上商店，即可安坐家中，享受最多4 折的聖誕大優惠！此外，現購買精選貨品可享買2 件額外9折優惠；買3件額外8折；筍貨優惠數量有限，售完即止！大家要快點行動了！

（圖片來源：PALLADIUM 官網）

是次優惠，最大亮點莫過於PALLADIUM X Smiley聯乘系列，標誌性的 Pampa Boot 加上 Smiley 笑臉元素，宣揚快樂正能量，帶出不失型格的可愛氛圍，並以鮮艷奪目色彩為賣點，增添聖誕節日氣氛。優惠還備有戶外機能鞋款，城市/戶外探索不可缺少！

（圖片來源：PALLADIUM 官網）

要奪得女士們歡心，最穩陣揀經典系列，當中PALLADIUM 反摺帆布軍靴是不二之選，可隨時調較靴身長短，配襯不同節日造型。另外的 3 吋高的型格厚鞋底設計，修長腿部線條，橡膠厚鞋底同樣輕身高彈性，綴有品牌 Logo 的鞋舌帶有幻彩效果，低調而富有細節。

日期：即日起至2024年1月2日

官方網址：https://palladiumboots.hk/

