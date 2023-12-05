twist、NET-A-PORTER大減價2折起！FENDI/CHLOE名牌手袋$735入手

撰文：陳映蓉 豬肉丸
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twist、NET-A-PORTER特價！臨近年尾，多個名牌手袋專門店都推出限時大特價，如NET-A-PORTER及twist等，無論是名牌、小眾品牌、潮牌還是護膚品牌通通可以低價入手，部分品牌服飾折扣更低至2折！大家何不趁平掃貨，帶上作戰手袋，出席各大Party！

twist、NET-A-PORTER大減價2折起！FENDI/CHLOE名牌手袋$735入手

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NET-A-PORTER 2折起 Alexander Wang包包低至半價

NET-A-PORTER官網內的奢侈品牌眾多，名牌如Balenciaga、Loewe、Alexander Wang等亦有推出相應折扣，部分包款更勁減至半價！Balenciaga熱賣包款如Le Cagole、Hourglass及Lindsay均有折扣，優惠後售價只需$6,930起！Loewe人氣不敗的藤編款式、Luna、Hammock、Puzzle等大部分均可享6折優惠，其中兔子藤編手袋減至$5,970；棕色Luna減至$9,300，不用一萬就可以入手熱門手袋！充滿水晶鑽石元素的Alexander Wang的包包款折扣更低至半價，最平$3,010便可入手！

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波鞋品牌如VEJA、Converse、ASICS，不少熱門鞋款亦有優惠。ASICS EX89系列人氣復刻籃球鞋，白色搭配鮮色設計百搭亦不失復古感，無論任何穿搭都能駕馭，折扣後亦不過$493起，值得入手！Converse Chuck 70系列低筒及高筒鞋款幾乎全部半價，最平$295便可入手！VEJA 小白鞋均享6折優惠，不同顏色、不同款式任君選擇，$708便可擁有結合法式慵懶及簡約百搭的波鞋，絕對超值！

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Nike、The North Face及Snow Peak等運動品牌最高亦有45折優惠，其中Snow Peak擋風禦寒百搭風褸由$5,869減至$2,641，快乾長袖上衣亦只需$306就買到！The North Face單車褲及短版上衣現分別只售$213及$220，一套入手幾乎等於原價買一件！透氣防水的外套亦由$1,965減至$1,179，非常抵買！至於Nike棉褲只需$329，更有多色選擇，短版工裝外套亦享7折優惠，$882便可入手，搭配$441的裙褲就最適合不過！

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twist名牌手袋限時3折起　FENDI/CHLOE袋低至$735

踏入年尾是入手減價手袋的好時機，twist全線分店及網站現正進行AW23 Final Sale秋冬減價，多個名牌精選手袋低至3折，當中包括FENDI、GUCCI、PRADA、BOTTEGA VENETA、BURBERRY、MARNI、CHLOE’及SALVATORE FERRAGAMO等多個著名牌子。

（圖片來源：twist官方網站）

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