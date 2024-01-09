新年穿搭優惠2024｜NET-A-PORTER逾2萬名牌衣飾2折起 5大矚目推介

新年穿搭2024｜踏入新春拜年的日子，又是女生們苦惱怎樣穿搭的時候！今次為你精選各款拜年衣著、名牌飾物單品，讓你在親友面前醒目亮相！除了象徵喜慶的紅色、金色外，活力隨性的你也可嘗試以優閒舒適的配襯融入新春。NET-A-PORTER現更推出優惠低至2折，部分貨品加入優惠碼再有8折！立即睇下文有哪些心水選擇！



新年穿搭推介【1】ALTUZARRA Mosiya針織中長半身裙 性感優雅兼備

紐約品牌ALTUZARRA衣服以襯托身段、凸顯女性玲瓏曲線的剪裁而獲得不少女性青睞，更不用擔心穿了顯胖。ALTUZARRA Mosiya紅色針織中長半身裙，貼身設計勾出迷人曲線，可配襯同色針織一字膊上衣，助你在新年聚會中偷偷隱藏小心機，成為性感與優雅的代名詞。原價HK$7,810，55折後再8折，售HK$2,811！

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ALTUZARRA Mosiya 針織中長半身裙HK$2,811（原價：HK$7,810）（圖片來源：NET-A-PORTER）

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新年穿搭推介【2】BENEDETTA BRUZZICHES水晶綴飾肩背包4折再8折

新年除了整體衣著外，飾品也不容忽視。Benedetta Bruzziches 這款「Your Best Friend La Grande」 單肩包其推出的Your Best Friend La Grande 水晶綴飾緞布肩背包，以閃耀奪目的金色覆蓋包身，袋身佈滿手工縫製的水晶，與紅、黑色衣著配搭更突出，增添不少優雅氣質，加上單肩包尺寸適中，用來裝利是錢就最好不過！

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BENEDETTA BRUZZICHES Your Best Friend La Grande 水晶綴飾緞布肩背包 HK$2,193（原價：HK$4,570）（圖片來源：NET-A-PORTER）

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新年穿搭推介【3】MARANT ÉTOILE針織棉質混紡帽衫 小清新不落俗套

來自時尚之都巴黎的MARANT ÉTOILE，近年緊貼年輕市場，推出符合年輕人口味的衣著。這件MARANT ÉTOILE Idony 鏤空針織棉質混紡帽衫採用手感豐富的棉質混紡紗線織就，加上鏤空工藝帶來的透氣體驗，為衣服增添了不少細節之餘，無論加一件外套，還是作為內搭穿著，都適合時冷時熱的香港。粉紅橘色的顏色在過時過節不會過分鮮艷，亦不落俗套！原價HK$4,920，現有折扣優惠HK$2,755！

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MARANT ÉTOILE Idony 鏤空針織棉質混紡帽衫 HK$2,755（原價：HK$4,920）（圖片來源：NET-A-PORTER）

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新年穿搭推介【4】ANINE BING印花有機純棉衛衣 Taylor Swift都愛穿

近年在美國爆紅的時尚名牌ANINE BING，主打美式活力與北歐簡約風結合，是近年的時尚寵兒，連Taylor Swift都在穿！Jaci印花有機純棉平紋布衛衣的水洗褪色設計，在簡單之中保持細節，加上充滿活力的淺黃色，柔和地融入佳節的熱鬧活力氣氛，更可在一眾紅噹噹衣著中突圍而出，想在新年中別具一格的女生的不二之選。原價HK$1,765，現售HK$706！

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新年穿搭推介【5】Acne Studios印花熱感有機純棉帽衫 隨體溫變色優惠減2千

來自瑞典品牌的Acne Studios以極簡設計為名，適合一眾走簡約路線的女生。今次推介的這件印花熱感有機純棉平紋布帽衫以蜜桃粉色、黄色和紫色等亮麗而不過分鮮艷的顏色為色調，寬鬆的版型亦增添不少隨性的韻味，在簡約與張揚之中取得完美平衡。衣料以熱敏染料上色的布料設計，衣服顏色會隨溫度升高改變，時刻在聚會裡提升你的新鮮感，讓你在成為最耀目的氣氛擔當！原價HK$3,600，折上折後售HK$1,728！

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ACNE STUDIOS 印花熱感有機純棉平紋布帽衫 HK$1,728（原價：HK$3,600）（圖片來源：NET-A-PORTER）

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