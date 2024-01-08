Costco深圳開幕WeChat Pay HK推$128.88禮包！即睇5大優惠領取法

Costco深圳｜Costco開市客｜Costco深圳店開幕1月12日開幕！除了開幕前登記做會員即減¥100外，開通自動續費還可享翌年¥60會費折扣。另外，Costco開市客又聯乘Wechat Pay HK推獨家優惠，送出$128.88大禮包及WePoints積分。今次《香港01》好食玩飛記者為大家分享優惠詳情，連開通會員教學，一文盡覽有咩著數！



Costco開市客深圳分店將於1月12日開幕，Costco將聯同WeChat Pay HK為用戶送出價值總計$128.88特別禮包。（蘇煒然攝）

深圳Costco開市客｜WeChat Pay HK $128.88大禮包！滿$200減$20

深圳Costco開市客深圳首間旗艦店於2024年1月12日正式開幕，為慶祝開幕慶典，近日Costco開市客就聯乘WeChat Pay HK送出總值$128.88大禮包，並且整個2月份每位以WeChat Pay HK港幣消費的用戶即可享三倍WePoints積分，多買多著數！

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Costco開市客 x WeChat Pay HK $128.88禮包5大優惠領取法

【1】限量Costco開巿客微信小程序專屬優惠券，可享滿$200減$20優惠。

【2】線下透過掃瞄店內推廣海報，可享滿$400減$20優惠。

【3】人人可領$50電子現金券禮包，在內地任何商戶累計完成相應消費次數即可解鎖對應優惠券。

【4】首次在內地消費的WeChat Pay HK用戶可領$20電子現金券禮包。

【5】於新春指定日子期間，線下透過掃瞄店內推廣海報獲取$200減$18.88優惠券。



深圳Costco開業前做會員即減¥100會費 翌年續會再減¥60

位於深圳龍華的華南首家Costco開市客，官方宣布將於2024年1月正式開幕，並同時公布三重會員獨家禮遇！

目前深圳市場會員製超市山姆一家獨大，沒有第二選擇，不少網民期待Costco和山姆PK起來！（圖片來源：Costco微信公眾號）

深圳Costco開市客會員登記6大步驟

【1】在微信搜尋「Costco开市客」，即見Costco微信小程式，按加入會員。

【2】可揀「金星」會員或「企業」會員，一般散客會員也是「金星」，繼續按加入開通。

【3】全部同意，按確定加入。

【4】到達填寫個人資料頁面，揀了香港身份證，就可不用填地址。

【5】註冊賣場必須填「深圳」。

【6】最後才會跳至減¥100的頁面，確定後付款，之後再於開幕時造訪，拎取會員卡。



按圖睇登記做深圳Costco開市客會員6大步驟▼ ▼ ▼

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▼ ▼ ▼更多深圳Costco開市客優惠著數

深圳Costco開市客

開幕日期︰預計2024年1月

地址︰深圳市龍華區民達路68號

交通：乘深圳地鐵4或6號線到紅山站，從B口出來再步行10分鐘。

