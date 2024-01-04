新年盆菜優惠2024｜17推介人均$100起/周中盆菜/首創酥皮龍蝦盆菜

新年盆菜優惠2024！新一年又怎少得了一盆包羅萬有的盆菜？今次《香港01》「好食玩飛」記者為大家搜羅了17間高質盆菜，除了創意十足、有全港首創的巨型酥皮龍蝦盆菜外，還有保留傳統風味、性價比高的中式盆菜，最平人均$100，好讓你在佳節來臨前作好準備，慢慢揀到啱！



新年盆菜優惠【1】 周中｜頂級鮑參金蠔豐盛盆菜7日7夜秘汁燜鮑魚

新春喜慶，美食當前總難免放肆一點，想一家人吃得健康，購買盆菜時可以選擇無味精烹調，由大廚周中師傅炮製的極上鮑參金蠔豐盛盆菜，嚴選18樣食材，包括鮑魚、海參、金蠔、海蝦、花膠、元貝等，秘汁燜鮑魚更用上金華火腿、瑤柱、老雞、排骨、鴨等等材料燜足7日7夜。現凡選購即送爽口南非靚螺片及自家製特濃雞湯。

周中頂級鮑參金蠔豐盛盆菜

$1,798（6人份）（原價：$2298）｜ 人均$299／位

$2,398（10人份）（原價：$2898）｜ 人均$240／位

送貨日期：2024年2月3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18日

優惠有效期：即日至2024年2月18日

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新年盆菜優惠【2】 香港九龍東皇冠假日酒店｜鮑魚聚寶盆菜 包明火電磁爐兩用煲低至92折

紫粵軒「鮑魚聚寶盆菜」，雲集16款上乘食材，包括：8頭蠔皇鮑魚、鮑汁扣花膠、濃汁扣海參、日本宗谷瑤柱、茄汁香煎大蝦、紅酒燴沙井蠔、紅炆花菇等，自家出品美食，配上風味十足的南乳鮑汁，入口豐盈滿足。另採用高質輕巧玫瑰金不銹鋼煲盛載，外貌矜貴華麗，且明火及電磁爐均適用，加熱即食，不用再另行找器皿，相當貼心。現經《01空間》購買，享92折優惠。

鮑魚聚寶盆菜

外賣自取 / 送貨

$638 （2人份） 原價： $688｜ 人均$319/位

$1788 （6人份） 原價： $1888｜ 人均$298/位

優惠有效期：2024年2月27日

*最少3日前預訂

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新年盆菜優惠【3】九龍酒店龍逸軒｜8小時熬煮秘製醬汁盆菜9折

龍逸軒推出鮑羅萬有喜慶盆菜，以經熬煮8小時的秘製醬汁提升盆菜滋味，配搭衿貴食材，包括精選原隻八頭鮑魚、花膠、日本精選元貝、虎蝦、鵝掌、自家制燒腩肉、豉油雞、蠔豉、花菇及日本蘿蔔等，讓你與親朋戚友在家中也能享受酒店佳餚。現經《01空間》購買，享9折優惠。

九龍酒店龍逸軒 鮑羅萬有喜慶盆菜 8小時秘製醬汁盆菜 9折（圖片來源：龍逸軒）

九龍酒店 龍逸軒 鮑羅萬有喜慶盆菜

$710（2人份）原價：$738｜ 人均$355/位

$1,340（4人份）原價：$1438｜ 人均$335/位

$1,880（6人份）原價：$2088｜ 人均$314/位

$3,590（12人份）原價：$3988｜ 人均$300/位

優惠有效期： 2024年6月30日

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新年盆菜優惠【4】 Fast Gourmet｜全港首創巨型酥皮龍蝦盆菜買1送1

如果吃膩了傳統的中式盆菜，今年Fast Gourmet推出的全港首創巨型酥皮龍蝦盆菜絕對震撼！盆菜風味中西合璧，創新地以巨型酥皮包覆盆菜，配有法式龍蝦湯及招牌冬蔭龍蝦湯兩種選擇，採用不同國家的高級海鮮食材：龍蝦、鮮鮑魚、北海道珍寶帶子、海蝦等，現時訂購更有買1送1優惠（買大送小）！想試試新口味絕對不容錯過。

Fast Gourmet｜全港首創巨型酥皮龍蝦盆菜

1-2人份：$458（原價：$488）｜ 人均$229／位

4-6人份：$1288（原價：$1688）｜ 人均$214／位

8人份：$1688（原價：$2176）買大送細｜人均$211／位

優惠有效期：即日至2024年2月29日

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【延伸推介】周中名廚 頂級鮑參金蠔豐盛盆菜 每日限量50名額｜ 送南非螺片及自家製濃雞湯｜6位/10位用 免費直送到家立即預訂

新年盆菜優惠【5】新同樂魚翅酒家｜米芝蓮二星推介79折起

選購盆菜，最怕便是買回來不好吃，影響節日氣氛。米芝蓮二星的新同樂魚翅酒家，就絕對能成為信心的保證。酒家提供三款盆菜：鵝掌元蹄盆菜、古法羊腩鵝掌盆菜、刺參花膠乳豬盆菜，任君選擇，而且三款食材均以矜貴食材炮製，讓你與親朋戚友享受一個奢華的美食盛宴！現經《01空間》訂購更可享低至79折優惠！

新同樂魚翅酒家｜米芝蓮二星盆菜

鵝掌元蹄盆菜（4-6人份）：$2438（原價：$3088）｜人均$406／位

古法羊腩鵝掌盆菜（4-6人份）：$2638（原價：$3388）｜ 人均$439／位

刺參花膠乳豬盆菜（4-6人份）：$3938（原價：$4988） ｜ 人均$656／位

＊到店自取/滿$3000免運費

優惠有效期：即日至2024年2月25日

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新年盆菜優惠【6】 Feast｜豐食盆菜77折免運費送原隻元蹄

提供新鮮精製美食的Feast 豐食今年也不容錯過，鮑魚花膠三重奏豐食盆菜，採用傳統盆菜食材，以不同製法烹調，將最完美組合分別放置三格鍋中，配搭不同味道的湯汁帶給你更多驚喜，一個盆菜，幾種滋味，方便滿足家中各人的口味。食材足料且大份，體貼的食府更附設防燶底神器，大大減低燶底機會。現時訂購更即送翡翠冬菇燜原隻元蹄1隻，大大隻放在鍋上，是一場視覺與味覺的盛宴！

Feast 豐食盆菜｜鮑魚花膠三重奏

花膠金蠔豐食盆菜（6人份）：$1348（原價： $1796）｜人均$224／位

鮑魚花膠三重奏豐食盆菜（6人份）：$1528 （原價： $1998）｜人均$254／位

鮑魚花膠三重奏豐食盆菜（10人份）：$2428（原價： $3018）｜人均$243／位

優惠有效期：即日至2024年9月30日

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新年盆菜優惠【7】黑木亭居酒屋｜日式盆菜 和牛龍蝦2人份溫馨之選

兩小口想過一個日系新年？黑木亭居酒屋日式盆菜可能會合你心意。居酒屋提供各式由日本空運到港的時令海鮮及食材，保證新鮮！即使去不到日本，也可以享受油脂豐富的A5宮崎和牛或日本波士頓龍蝦，經《01空間》更可以以優惠價$178加購9格刺身壽司盒，一邊吃和牛一邊吃刺身，讓你彷如置身日本過肥年！

黑木亭居酒屋｜黑木亭居酒屋日式盆菜

2人份：$599（原價： $897）｜ 人均$300／位

6人份：$1288（原價：$2212）｜人均$215／位

優惠有效期：即日至2024年9月30日

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新年盆菜優惠【8】旺角希爾頓花園酒店｜原隻蠔皇九頭鮑魚74折

位於旺角的希爾頓花園酒店，由經驗豐富的名廚團隊主理，配上自行調製醬汁，集合多款矜貴食材，包括原隻蠔皇九頭鮑魚、滋補原條花膠、原隻大虎蝦、原粒瑤柱甫、鮑汁扣鵝掌、上等鮮味金蠔等，另可追加即燒化皮乳豬、富貴金豬、上湯龍蝦伊麵拼金牌叉燒皇等菜式，享受更多滋味，是一家人團聚之選。

旺角希爾頓花園酒店 鷹巢

$1388 （4人份） 原價： $1888｜ 人均$472/位

$1888 （6人份） 原價： $2368｜ 人均$315/位

優惠有效期：即日至2024年3月31日

*最少3日前預訂

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新年盆菜優惠【9】六國酒店粵軒中菜廳｜星級盆菜名廚主理頂級食材

六國酒店粵軒中菜廳精心料理華麗星級盆菜，每個盆菜均由名廚主理，不用擔心食物的質素。盆菜分為粵軒聚寶盆菜、名廚御級精選盆菜及名廚頂級精選盆菜，每款均有各種中式盆菜必備佳餚，如：海中蝦、貴妃雞、大花菇、大鵝掌等，還有鮑魚、海參等矜貴食材，配合名廚的手藝絕對不會讓你失望！

六國酒店粵軒中菜廳｜星級盆菜

4人份：$1600｜ 人均$400／位

名廚御級精選盆菜

4人份：$2180｜ 人均$545／位

名廚頂級精選盤菜

4人份：$2680｜ 人均$678／位

優惠有效期：即日至2024年2月29日

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新年盆菜優惠【10】 8度海逸酒店丨金玉滿堂喜慶盆菜 83折起

8度海逸酒店提供的金玉滿堂喜慶盆菜，精選原隻鮑魚、花膠、瑤柱、金蠔、大蝦、花菇、貴妃雞、自家製燒腩仔、鵝掌、時菜等十多種上乘食材炮製，享受傳統滋味。盆菜以鮑魚、金華火腿、老雞等矜貴食材熬製醬汁，醬汁與食材同樣足料，適合家庭朋友聚會。

新年盆菜優惠【8】 8度海逸酒店丨金玉滿堂喜慶盆菜 83折起 （圖片來源：01空間）

8度海逸酒店丨金玉滿堂喜慶盆菜

$975 （4人份） 原價： $1188｜ 人均$248/位

$1303 （6人份） 原價： $1588｜ 人均$217/位

$1713 （8人份） 原價： $2088｜ 人均$214/位

優惠有效期：即日至2024年3月31日 *最少3日前預訂

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【延伸推介】8度海逸酒店｜半自助午餐、假日自助午餐、海鮮狂歡饗宴自助晚餐｜低至63折訂座

新年盆菜優惠【11】香港金域假日酒店｜鮑魚海參鵝掌傳統盆菜66折

粵菜名店龍苑中菜廳今年也有盆菜優惠，龍苑彬師傅以鮑魚、海參、瑤柱和鵝掌等矜貴材料炮製出傳統盆菜，經01空間預購更有66折優惠，想品嚐傳統風味的朋友不容錯過。

龍苑中菜廳｜香港金域假日酒店Holiday Inn 新年盆菜 66折

香港金域假日酒店Holiday Inn 龍苑中菜廳｜盆菜精選外賣

$728（2人份）原價：$1088｜ 人均$364/位

$2088（6人份）原價：$2488｜ 人均$348/位

優惠有效期: 2024年2月9日

*最少3日前預訂

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新年盆菜優惠【12】 北角海逸酒店丨鮑魚花膠鵝掌盆菜備4-12人分量

北角海逸酒店推出節慶鮑魚盆菜，由多款上乘食材烹調而成，配有鮑魚、花膠、虎蝦、金蠔、瑤柱、冬菇、腩肉、鵝掌及豉油雞等，傳統盆菜菜式，適合家庭或好友聚餐時一同享用，盆菜分為4位、8位或12位，不同規模的成員。

新年盆菜優惠【9】 北角海逸酒店丨節慶鮑魚盆菜 上乘食材烹調（圖片由店家提供）

北角海逸酒店丨節慶鮑魚盆菜

$1288（4人份） ｜ 人均$322/位

$2288（8人份） ｜ 人均$286/位

$3288（12人份） ｜ 人均$274/位

優惠有效期：即日至2024年2月29日

*最少3日前預訂

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新年盆菜優惠【13】 江蘇銘悅丨澳洲6頭鮑醉香滷水乳鴿獨家9折

江蘇銘悅為你準備了豐盛多彩的傳統滋味盆菜！除了能品嚐到澳洲6頭罐頭鮑魚、炭燒猪蹄筋、中蠔豉等經典盆菜佳餚外，一家盆聚盆菜亦有手打江南獅子頭、醉香滷水乳鴿、上海農家燜滷肉等別具特色的中國菜式，讓你能在新年聚會中吃到更多層次的滋味，感受多重滿足！

江蘇銘悅｜一家盆聚盆菜

$1422（6-8人份）（原價：$1580）｜人均$178／位

優惠有效期：即日至2024年2月15日

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新年盆菜優惠【14】九龍海逸君綽酒店｜鮑魚佛跳牆龍蝦長腳蟹76折

九龍海逸君綽酒店Harbour Grand Kowloon推出兩款海雲天盆菜，以福建名菜佛跳牆配搭極品鮑魚製成的極品鮑魚佛跳牆，包含18款美食，如6隻6頭富貴鮑魚、原件黃肚膠2件、北海道乾瑤柱等，另一款以龍蝦、長腳蟹等衿貴海鮮製成的龍蝦長腳蟹海鮮盆菜，亦有6隻藤椒鮑魚、雪蟹肩、麵包蟹、熟龍蝦等海鮮，想品嚐經典福建菜的不妨一試。

九龍海逸君綽酒店海雲天 極品鮑魚佛跳牆、龍蝦長腳蟹海鮮盆菜

$1488 (6人份) 原價: $1988｜ 人均$248/位

$1588 (6人份) 原價: $2088｜ 人均$265/位

優惠有效期: 2024年2月29日

*最少3日前預訂

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新年盆菜優惠【15】 歷山酒店丨8頭湯鮑魚紅燒豬手 65折起

歷山酒店的歷山豐財聚寶盆菜，滿載多款名貴食材，包括：原隻8頭湯鮑魚、紅燒豬手、鮑汁花膠、上等竹笙、鮑汁扣鵝掌、豉油皇大虎蝦等，傳統盆菜佳餚，提供6人及12人分量，十分適合家庭聚會，滿足不同親朋戚友的味蕾。

新年盆菜優惠【11】 歷山酒店丨歷山豐財聚寶盆菜 65折起

歷山酒店丨歷山豐財聚寶盆菜

$1350（6人份） 原價： $2098｜ 人均$225/位

$2130（12人份） 原價： $2798｜ 人均$177/位

優惠有效期：即日至2024年2月11日

*最少3日前預訂

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新年盆菜優惠【16】 去滾丨盆菜火鍋套餐 人均最低$100

位於銅鑼灣的本土火鍋店去滾，保留傳統風味推出6-8人份盆菜火鍋套餐，到店自取更可享獨家９折優惠，只需$799便能享受份量十足的滋味盆菜。套餐可額外追加火鍋配料：封門柳、五花腩、響鈴、極上蟹柳、手打三色丸、素菜餃、唐生菜，或美國牛頸脊、西班牙黑毛豬、素菜餃、手打三色丸、極上蟹柳、響鈴、唐生菜，等你一邊吃盆菜，一邊打邊爐，享受雙重滋味！

去滾丨盆菜火鍋套餐

$799（6-8人份）（原價： $888）｜ 人均$100／位

優惠有效期：即日至2024年2月15日

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新年盆菜優惠【17】神燈海鮮酒家｜神燈海味盆菜 免運費低至77折

神燈海鮮酒家為你準備的神燈海味盆菜、至尊釀鯪魚盆菜，絕對能對得起象徵闔家團圓、豐衣足食的寓意。2款盆菜一口氣包含了18款高級食材，有10頭鮑魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參等，一個盆菜，多種滋味，完全是性價比之選，包你能過一個大滿足的肥年，而且兩款盆菜均有外賣直送免運費優惠，不用額外費用便能享受美食！

神燈海鮮酒家｜神燈海味盆菜、至尊釀鯪魚盆菜

$2288（12人份）（原價： $2988）｜ 人均$190/位

$1288（6人份）（原價：$1588）｜人均$215/位

優惠有效期：即日至2024年12月18日

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