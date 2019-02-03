【打工仔e肚仔日記】西九甜品店殺入元朗　麥糍、葛餅煙韌軟糯

元朗地道美食多，食完正餐想吃點甜點，這裡有間日本和風造型的餐廳，店舖小小，主打一款叫麥糍的糯米糍，內脆外軟，煙韌軟糯，難怪起初於深水埗設外賣店時，已經吸引一班粉絲。 主持人：黃繼鋒

店舖名「旮旯」，我們常將其讀成「卡啦」，其實正讀為「哥囉」，是「山卡啦」的正字。以前店舖位於深水埗西九龍中心，位置不出眾，可以說是商場的偏僻位置，店名叫做「旮旯」都幾貼切。不過，其出品的甜品，用料配搭新穎，以麥提莎做餡的糯米糍，糯米糍皮咬下去好煙韌，與麥提莎的香脆非常夾，甜品一出，立即令甜品控潮拜。

現在小舖位搬入元朗，以和風設計的空間，讓客人慢慢歎甜品，夠晒舒服。

按圖睇「旮旯」仲有咩甜品食！

煙韌軟糯的麥糍，加入麥提莎做餡。

+ 5 + 4 + 3

旮旯

地址：元朗裕榮徑11號好旺洋樓地下16號舖

營業時間：星期二至六 12:30nn-2:30pm，3:15pm-9:30pm；星期日 12:30nn-2:30pm，3:15pm-6:30pm；星期一休息

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