【買一送一】4間連鎖店優惠！Häagen-dazs雙球雪糕、龍蝦包...

來到財政年度最後一個月,不少連鎖食店為了催谷年度業績,都會在三月推出優惠!幾間連鎖店近期相繼推出買一送一優惠,包括大家的愛店Haagen-Dazs、IKEA等,即看優惠詳情! 資料圖片:官方圖片

Haagen-Daz雙球買一送一

大家最期待的雪糕優惠又來了!由3月15日起至3月24日,只要八達通付款購買雙球雪糕、即可享有買一送一優惠。除此之外,品牌還在近日推出雪糕新口味,以及下午茶套餐。

按圖看品牌最新雪糕口味及下午茶:

以八達通付款,即可享雙球雪糕($65)買一送一。

+ 3 + 2

全線Häagen-Dazs雪糕專門店(不適用淺水灣The Pulse店)

春日限定堂食甜品及下午茶套餐

推出日期:3月13日至6月12日

銷售點:皇室堡、中環卡佛大廈、太古城、圓方及V City堂食專門店

售價:星期一至五$288元,星期六、日及公眾假期$338

MasterKama龍蝦包買一送一

一向主打龍蝦菜式Master Kama,由即日起至3月31日,到旺角、荃灣及屯門分店購買龍蝦包,都可享用買一送一優惠,還可以$15優惠價任食松露口味薯條。

購買龍蝦包($188)都可享用買一送一優惠。

Day and Nite by Master Kama

地址:旺角山東街50號1-2樓

Girlboss by Master Kama

地址:荃灣大壩街4-30號荃灣廣場4樓432號舖

Girlboss by Master Kama

地址:屯門屯隆街3號屯門市廣場一期3樓3223-3225號舖

7-11迷你思樂冰買一送一

由即日起至3月15日,逢星期五購買迷你思樂冰,即可享有買一送一優惠,留意優惠如早上7時後才適用。

逢星期五購買迷你思樂冰,即可享有買一送一。

全線供應思樂冰的7-11

九龍灣IKEA飲品買一送一

位於九龍灣的IKEA分店,由即日起至3月31日,逢星期五購買任何手調飲品,即可享有買一送一優惠,優惠亦適用於最新推出的海鹽焦糖咖啡。

逢星期五購買任何手調飲品,即可享有買一送一。

宜家家居九龍灣分店

地址:九龍灣宏照道38號MegaBox 四樓