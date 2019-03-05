【買一送一】4間連鎖店優惠！Häagen-dazs雙球雪糕、龍蝦包...

來到財政年度最後一個月，不少連鎖食店為了催谷年度業績，都會在三月推出優惠！幾間連鎖店近期相繼推出買一送一優惠，包括大家的愛店Haagen-Dazs、IKEA等，即看優惠詳情！ 資料圖片：官方圖片

Haagen-Daz雙球買一送一

大家最期待的雪糕優惠又來了！由3月15日起至3月24日，只要八達通付款購買雙球雪糕、即可享有買一送一優惠。除此之外，品牌還在近日推出雪糕新口味，以及下午茶套餐。

按圖看品牌最新雪糕口味及下午茶：

以八達通付款，即可享雙球雪糕（$65）買一送一。

+ 3 + 2

全線Häagen-Dazs雪糕專門店（不適用淺水灣The Pulse店）

春日限定堂食甜品及下午茶套餐

推出日期：3月13日至6月12日

銷售點：皇室堡、中環卡佛大廈、太古城、圓方及V City堂食專門店

售價：星期一至五$288元，星期六、日及公眾假期$338

MasterKama龍蝦包買一送一

一向主打龍蝦菜式Master Kama，由即日起至3月31日，到旺角、荃灣及屯門分店購買龍蝦包，都可享用買一送一優惠，還可以$15優惠價任食松露口味薯條。

購買龍蝦包($188)都可享用買一送一優惠。

Day and Nite by Master Kama

地址：旺角山東街50號1-2樓

Girlboss by Master Kama

地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場4樓432號舖

Girlboss by Master Kama

地址：屯門屯隆街3號屯門市廣場一期3樓3223-3225號舖

7-11迷你思樂冰買一送一

由即日起至3月15日，逢星期五購買迷你思樂冰，即可享有買一送一優惠，留意優惠如早上7時後才適用。

逢星期五購買迷你思樂冰，即可享有買一送一。

全線供應思樂冰的7-11

九龍灣IKEA飲品買一送一

位於九龍灣的IKEA分店，由即日起至3月31日，逢星期五購買任何手調飲品，即可享有買一送一優惠，優惠亦適用於最新推出的海鹽焦糖咖啡。

逢星期五購買任何手調飲品，即可享有買一送一。

宜家家居九龍灣分店

地址：九龍灣宏照道38號MegaBox 四樓