【阿元來了】稱家傳配方被內地員工盜取　老闆：偷走我所有血汗

台灣人來香港創業不容易，總是不時爆出商業糾紛，今日台灣餐廳「阿元來了」的員工就在網上發文，引述老闆指餐廳內聘請的大陸員工，將其配方偷去，更在北角另起爐灶開了間「山寨版」，使得老闆痛心不已，失眠快1個月，更遭對方威脅不准對外說這件事情。不過被指抄襲的「九份飽」則在facebook內發文還擊。

由台灣人經營的台式餐廳「阿元來了」2015年在西環開業，之後更在觀塘開展分店，除了魯肉飯外，亦以台式早餐及便當等聞名。此外，懷舊裝以及掛上青天白日滿地紅旗等，亦是該店一大特色。但今日一名自稱是阿元來了的員工就在facebook發文，以近千字控訴指店裡的資料全被大陸員工偷走，她引述老闆說：「你們偷走了我母親傳承下來的秘方，偷走了我所有的心血，搶走我的廠商，拉走了我其他的大陸同事！」其實類似的事件已非首次發生，如之前兩位台灣媽媽開的「請坐」，其中一位股東疑似哄騙二人將店名交出，其後宣稱在尖沙咀開分店，使得原店要停業，官非擾攘了一段時間，兩位媽媽才能以另一個店名「吃什麼」重新出發。

老闆指自己已失眠近一個月，因自己視員工為一個人，卻慘遭背叛，他說：「閉上眼都是你們背叛我的模樣……甚至威脅我不准對外透露這個事情，否則你們就要每天檢舉我店內大大小小的事情！」「被這些大陸人輕而易舉的偷走我所有的血汗，我真的很不甘心！才會出來聲明……我對不起我的母親，讓她多年的秘方被偷走！」講到他口中涉嫌抄襲自己的山寨版餐廳，老闆如此形容：「你們找了一個台灣設計師幫你們設計整個九份的感覺，並對外宣稱自己就是台灣人！從裝潢、佈置、菜單、價錢……全部都一樣！這樣的抄襲方式，總有一天都會被一個一個戳破！」

以下是該名員工的發文全文：

網民普遍都留言支持「阿元」老闆，當中涉及不少對內地人的批評，但另一方面也有人認為老闆未有好好保護自己的資產和秘方，低估商場險惡，自己都有責任。請按下圖睇更多網友留言：

聰明的網民很快便查出了涉嫌抄襲的餐廳，是位於北角的「九份飽」，早前兩位老闆娘更接受媒體訪問，推介該餐廳的九份芋圓、魯肉飯及滷豬腳飯等，網民就指兩位受訪者講國語的口音，一聽就知道並非台灣人。

在「九份飽」facebook中，放上老闆娘Annie（右）和她姐姐的照片作置頂圖片。

而在「阿元來了-西環」facebook中，亦見到去年貼了一張Annie身穿制服跟楊思琦的合照，facebook管理員更稱她作「阿元之花」，即Annie曾在阿元工作過。

「抄襲」消息傳出後，「九份飽」就在facebook發文還擊，並說：「大家可以觀看事實勝于一切，不用再攻擊我們，如果確實是抄襲什麽的可以從法律層面控告我們的，如有不便請見諒，我們保留法律的追究責任。」估計事件不會就此結束，還望大家切忌跟車太貼，繼續持觀望態度。

「九份飽」facabook最新的Post，指自己會從法律上追究攻擊他們抄襲的人。

最後，如果大家有興趣知道阿元來了都吃些甚麼的話，請按下圖：

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