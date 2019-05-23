【一田大減價2019】優惠購物日一連5天　超市油鹽燒賣拌麵必買

一田購物優惠日，是5月大減價的壓軸重頭節目。Sogo Thankful Week仍未結束，又多個讓你瘋狂消費的地方，而且分店更多，港九新界全線逾10間分店一連5天齊齊減。單是荃灣店的超市，已有很多令你無法抗拒的抵價誘惑。 攝影：鄒家鳳

一入門口便看見這場面，但仍未有嚇怕一心來掃貨的市民。

一田荃灣店，以超市區最熱鬧，從門口開始便是人龍，取手推車要排，取購物籃要排，計算付錢當然不在話下，沿着店子繞圈也不見龍尾，就連相關的信用卡申請也有一條長長人龍。想爭取時間掃貨的，籃也不要，拿取裝貨的空紙盒盛載戰利品，即使拿到籃子車子了，卻寸步難行，太擠迫，籃子要提到頭頂才能向前走，場面很混亂也很惹笑！

沒有拿到手推車和籃子的，惟有用手，但抱着幾支油便什麼也拿不到了。

又或者，就地取材拿取裝貨的紙盒作購物盒。

可是，即使拿到籃子了，還是寸步難行，容不下的籃子，惟有高舉頭頂，仍無損掃貨的心。

其實優惠期一連五天，毋須急於一時，不過，見貨品低至二折，又很難忍手的。像Kulubadu海鹽、粉紅岩鹽原價$88、$98樽，現售$58.9/2樽，韓國YDK龍蝦蟹膏醬、蟹膏醬、蟹肉、蟹肉蟹膏醬90克原價$81罐，現售$68/2罐！總統片裝芝士原價$36.9包，現售$54.9/3包！

按圖看超市「乾貨小食」的精選貨品及價錢：

調味料是掃貨的重點之一。Ebara燒肉汁系列(辛口、醬油、甘口)、日本牛肉飯、豬肉飯調味汁$29.92樽（原價$28.9樽）

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油、鹽、麵食等乾貨，買多多都可以存儲一段時間，但生果肉類還是不要貪平，買回家吃不完浪費。眼見西班牙藍莓每盒$32.8（原價r99.8）、土耳其車厘子禮盒$99（原價$138）和沖繩菠蘿每個39.9（原價89）都很受歡迎，而我卻看中孟加拉軟殼蟹，每盒原價$230，現售$208，雖然減幅不算多，但軟殼蟹好味但不常有，減價更要入貨了。

按圖看超市「鮮果凍肉」的精選貨品及價錢：

每個$39.9的沖繩菠蘿，原來頗受太太們歡迎。

+ 22 + 21 + 20

一田購物優惠日

日期：5月23-27日

時間：5月23日9am-10:30pm

5月24-27日11am-10:30pm

地址：荃灣大壩街4號荃灣廣場2至4樓

其餘分店：沙田、大埔、新蒲崗、屯門、旺角、觀塘、將軍澳、西環、元朗、葵芳